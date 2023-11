Ancona: il furgone blocca l’uscita dal parcheggio, finisce in lite. Ferita al capo per uno dei contendenti

A placare gli animi e riportare la calma fra i due 50enni protagonisti della colluttazione è stata la Polizia, intervenuta in via I Maggio. L'auto di uno di loro non poteva uscire per il furgone dell'altro, titolare di una attività commerciale della zona

-