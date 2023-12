Ancona, fumo dal cofano: esplode un furgone in strada. Paura sull’asse nord-sud – FOTO

ANCONA – Furgone prende fuoco in strada: paura sull’asse nord-sud. È accaduto poco fa (15 dicembre), sulla Bretella che collega Ancona sud al centro. Sarebbe potuta essere una vera tragedia ma il sangue freddo del conducente e l’arrivo immediato dei soccorsi ha scongiurato il peggio.

Non si trattava solo di un veicolo in panne. Si trattava di un’esplosione che ha sfiorato gli altri automobilisti che transitavano in strada. Secondo indiscrezioni, il furgone in questione, condotto da un uomo sulla cinquantina, stava procedendo in direzione Ancona quando – nel tardo pomeriggio, verso le 18.30 – il conducente avrebbe visto uscire del fumo dal cofano.

Accortosi del guasto, ha immediatamente accostato. L’esplosione sarebbe stata immediata per il mezzo, motore diesel. Immediata la chiamata al 112 nue, il Numero unico di emergenza. Sul posto, dalla sala operativa di Ancona, sono partiti i mezzi del vicino distaccamento provinciale dei vigili del fuoco. A sirene spiegate, sono arrivati anche i sanitari del 118 e l’ambulanza del Comitato di Ancona della Croce Rossa.

I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza tutta l’area e di estinguere il principio d’incendio. Disagi al traffico, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto, pure la polizia.