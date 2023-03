Ancona, si era dato alla fuga e aveva tentato di investire un carabiniere: 53enne denunciato per resistenza

I militari si erano insospettiti vedendo l'auto in via Del Castellano, l'inseguimento fino a Posatora. Il conducente ha poi tentato di investire uno dei militari, che ha esploso due colpi di pistola, uno dei quali ha colpito l'uomo

ANCONA – È stato denunciato per resistenza il 53enne che all’alba di ieri 6 marzo si era dato alla fuga a bordo della sua auto, inseguito per 5 km dai carabinieri di Ancona che hanno più volte tentato di fermarlo per un controllo. I militari si erano insospettiti vedendo l’auto in via Del Castellano, da qui è scattato l’inseguimento fino a Posatora.

Lungo il tragitto il conducente, dopo aver più volte speronato l’auto dei carabinieri, ha tentato di investire uno dei militari che ha esploso due colpi di pistola, uno dei quali ha colpito l’uomo che era a bordo del mezzo insieme alla compagna 52enne.

Il conducente è rimasto ferito e, portato all’ospedale regionale di Torrette dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ora è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, che è risultato avere precedenti di polizia, era alla guida di una auto con targa falsa.

L’auto è stata ispezionata, ma per ora i controlli hanno dato esito negativo (nel mezzo non è stata trovata droga), e l’uomo è stato sottoposto ad analisi per verificare l’eventuale guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcool. I carabinieri della Compagnia di Ancona insieme al Norm e al reparto Operativo indagano sulla vicenda.