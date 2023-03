Ancona, Fridays for Future: corteo bagnato per le vie della città – VIDEO

ANCONA – Si sono radunati in un centinaio, stamattina, al parcheggio di via Michelangelo proprio sotto il liceo Rinaldini, per partecipare allo sciopero globale organizzato dal movimento Fridays for Future. Incuranti della pioggia che non ha mai smesso di cadere sui partecipanti, il corteo di gioiosa e consapevole protesta, seguendo il camion musicale e fermandosi, ogni tanto, per canti e proclami, si è snodato da via XXV aprile per le strade della città, scortato dalle forze dell’ordine, arrivando in centro città fino a Porta Pia da via Marconi. Tanti giovani, studenti e lavoratori, ragazze e ragazzi, sostenitori e attivisti di Fridays for Future hanno partecipato e scandito slogan, come «La nostra rabbia è energia rinnovabile» che è poi quello che caratterizza il movimento internazionale di protesta per la cosiddetta giustizia climatica, quella che ha l’obiettivo di rilanciare l’economia puntando sulla transizione ecologica. Un movimento che ha lo scopo di sensibilizzare cittadini e governi sulle conseguenze del cambiamento climatico che non sta risparmiando nessun luogo del Pianeta, come dimostra anche la recente e drammatica alluvione nel Senigalliese. Presenti alla manifestazione di stamattina anche alcuni rappresentanti di Zero Trivelle e di LegAmbiente.