Ancona, Fratelli d’Italia sulla giunta: «Zinni ed Eliantonio certi. E favorevoli a Latini»

ANCONA – Prime certezze nella giunta che accompagnerà il neo sindaco Daniele Silvetti e che dovrebbe essere ufficializzata domani, giovedi 15 giugno. Giungono dal deputato Stefano Benvenuti Gostoli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che annuncia ufficialmente «di avere già definito da alcuni giorni l’accordo con il sindaco Silvetti sulle posizioni che gli esponenti di Fratelli d’Italia andranno a ricoprire». «Gli assessori del partito della Meloni saranno tre, due uomini e una donna – prosegue Benvenuti Gostoli –: Giovanni Zinni e Angelo Eliantonio i certi; l’indicazione della donna è in via di perfezionamento, anche se posso dire che la quasi totalità del partito, compreso il sottoscritto coordinatore, è a favore dell’ingresso in giunta della consigliera Orlanda Latini, piuttosto che di un tecnico esterno, opzione quest’ultima che depotenzierebbe l’imprinting politico all’azione amministrativa e, peraltro, impedirebbe l’ingresso in consiglio di un ulteriore consigliere comunale in sostituzione».

Benvenuti Gostoli aggiunge anche altri dettagli: «Il ruolo della presidenza del consiglio verrà ricoperto da Francesco Bastianelli. Con grande soddisfazione posso affermare di avere definito il quadro sopra esposto con l’unanimità dei consensi degli esponenti, dei dirigenti e dei vertici di Fratelli d’Italia, dopo avere svolto tutti gli opportuni passaggi di confronto in ogni sede istituzionale del partito. Sono certo che gli esponenti sopra indicati sapranno dare un grande contributo di qualità alla nuova amministrazione comunale. Al sindaco Silvetti, cui vanno i ringraziamenti per la grande disponibilità dimostrata e i migliori auguri di buon lavoro, è riservato ovviamente l’annuncio ufficiale della giunta e della ripartizione delle deleghe».