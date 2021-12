ANCONA – Un 49enne italiano residente in provincia di Ancona è stato arrestato dalla polizia postale del capoluogo in flagranza di reato per detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo, un musicista senza precedenti di polizia, conservava nel suo smartphone, in hard disk e supporti ottici più di 1milione di foto e video pedopornografici, ritraenti bambini e adolescenti tra i 6 e i 13 anni coinvolti in atti sessuali con adulti.

Le indagini, coordinate dal servizio polizia postale e delle comunicazioni, centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, avevano preso avvio dalla segnalazione ricevuta da un organismo internazionale. Gli accertamenti investigativi svolti dalla Polizia Postale di Ancona avevano consentito di correlare altre 8 segnalazioni sporte dallo stesso organismo e di identificare l’uomo.

Il musicista che in passato aveva dato lezioni anche a ragazzi minorenni, senza però che siano stati segnalati condotte contrarie alla legge a danno dei ragazzi, conservava il materiale suddiviso in diverse cartelle ordinate per tipologia ed età delle vittime. Una raccolta che aveva avviato da 20 anni.

Il materiale è stato rinvenuto dagli investigatori nel corso di una perquisizione locale ed informatica delegata al Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Ancona dalla Procura della Repubblica dorica. Il Gip ha convalidato l’arresto dell’uomo.