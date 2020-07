Tamponamento e frontale sulla Provinciale del Conero, 4 feriti

ANCONA – È di quattro feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto il 9 luglio intorno alle 20,15 lungo la Strada Provinciale del Conero, nei pressi dell’incrocio che conduce alla frazione Varano di Ancona. Nell’impatto sono rimaste coinvolte 4 auto in un tamponamento a catena sfociato in frontale.

Una Citroen C3 sulla quale viaggiava una famiglia di 4 persone, due delle quali minorenni (sui sedili posteriori), è stata tamponata a catena prima da una Audi e subito dopo da una Bmw. Quest’ultima vettura nell’impatto è stata sbalzata sulla corsia opposta dove stava viaggiando una Fiat 500 con a bordo un giovane 22enne e una sua amica coetanea. La Fiat 500 nell’urto è finita in un terrapieno.

Ad avere la peggio sono stati i passeggeri minorenni della Citroen C3, due sorelle, una ragazzina 11enne e una 14enne che sono state trasportate al Pronto Soccorso di Torrette in codice rosso avanzato per un politrauma, e i due giovani 22enni passeggeri della Fiat 500 che sono stati trasferiti al Pronto Soccorso di Torrette anche loro in codice rosso avanzato per un politrauma. In serata le due ragazzine sono state trasferite al Salesi dove restano in osservazione, ma le loro condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto per soccorrere i feriti sono intervenute le ambulanze della Croce Gialla di Camerano, della Croce Gialla di Ancona e della Croce Rossa di Ancona. Per i rilievi di rito la Polizia Stradale. Forti disagi alla viabilità: la strada che è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora.