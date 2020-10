Ancona, Foresi: «Sistemeremo via Montedago. Dosso davanti alle scuole Fermi e Don Milani»

ANCONA – «Nelle prossime settimane sistemeremo con un intervento radicale il piazzale in via Montedago ed entro la fine di ottobre sarà posizionato un dosso vicino alle scuole Fermi e Don Milani». Lo assicura l’assessore alle Manutenzioni e alla Sicurezza Stefano Foresi, dopo che il consigliere Arnaldo Ippoliti (60100) aveva denunciato «la pericolosità di una buca in via Montedago 56, dove una mamma era caduta mentre accompagnava i bambini a scuola».

«Anche il CTP5 ci ha segnalato i problemi in via Montedago – risponde Foresi – e abbiamo transennato l’area. Sono state chiuse alcune buche che erano nel centro della strada, mentre per le zone più ammalorate che sono molto grandi interverremo nelle prossime settimane con un intervento radicale».

Tanti i problemi anche in altre zone della città, tra cui la Strada del Barcaglione. «Da tempo suggerisco di installare dei dossi a Barcaglione – denuncia il consigliere Tommaso Fagioli – dove si sono verificati diversi incidenti, ma credo sia necessario posizionarli anche davanti alle scuole Fermi e Don Milani e davanti al circolo L’Incontro».

«Abbiamo fatto dei sopralluoghi – replica Foresi – e l’intervento che riteniamo più urgente è l’installazione di un dosso davanti alle scuole. C’è già un semaforo a chiamata pedonale che dà sicurezza, ma purtroppo le auto passano veloci e, quindi, prima del semaforo metteremo il dosso entro la fine di ottobre. Davanti al circolo L’Incontro installeremo un passaggio pedonale rialzato, non un dosso, mentre a Barcaglione probabilmente un dosso prima del residence».