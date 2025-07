Ancona, Fondazione Salesi, traguardo storico: oltre un milione di euro di donazioni

ANCONA – Un traguardo storico, quello raggiunto dalla Fondazione Ospedale Salesi: per la prima volta dalla sua istituzione ha superato il milione di euro di donazioni. Il risultato emerge dal primo bilancio sociale presentato oggi 10 luglio ad Ancona, nella sede di Palazzo delle Marche, dove sono state illustrate tutte le attività svolte nell’ultimo anno e il loro impatto positivo sui pazienti del dipartimento materno infantile. Soddisfazione e apprezzamento per l’attività svolta ed i risultati conseguiti dalla Fondazione Ospedale Salesi ha espresso il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, Armando Gozzini: «Il supporto che la fondazione garantisce attraverso donazioni, progetti di ricerca internazionale e numerose attività che hanno effetti rilevanti sul benessere e sulla qualità di vita dei pazienti in ospedale, rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra azienda».

La presidente della Fondazione, Cinzia Cocco, che è anche direttore amministrativo dell’Aoum, vede in questo primo bilancio sociale un momento di svolta: «Il bilancio sociale, il primo realizzato in vent’anni di attività della fondazione, rappresenta un grande traguardo, ma anche un punto di partenza verso nuovi e importanti progetti che puntano ad umanizzare le cure e a rendere l’ospedale sempre più a misura di bambino e di donna – ha spiegato Cinzia Cocco –. Questo documento racconta con trasparenza le nostre attività e progetti, e l’impatto che questi hanno avuto sui pazienti e sulle loro famiglie». La fondazione negli ultimi anni è cresciuta e si è costituita come ente del terzo settore, Ets, con lo sguardo già rivolto al futuro. «Continueremo la nostra attività con slancio e rinnovato impegno anche in vista della realizzazione del nuovo presidio ospedaliero Salesi che sorgerà a Torrette di Ancona, una struttura moderna, funzionale e all’avanguardia, cui daremo il nostro contributo per rendere il nuovo plesso ancora più accogliente per i pazienti» ha anticipato la presidente.

Laura Mazzanti, direttrice della Fondazione Ospedale Salesi, non nasconde la soddisfazione per i traguardi raggiunti: «Oggi il dipartimento materno infantile, grazie alle attività e all’impegno della fondazione, dei suoi professionisti, è un luogo dove alla cura si uniscono tecnologia e umanità, dove i bambini e le donne vengono accompagnati e da protetti: ci prendiamo cura di loro, con amore, accoglienza, ricerca, innovazione, sfruttando le più recenti tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale perché vogliamo garantire l’umanizzazione delle cure, la migliore qualità di vita delle bambine, dei bambini, delle donne in ogni età della vita e delle famiglie». Non è mancato il sostegno delle istituzioni, il presidente dell’assemblea legislativa delle Marche, Dino Latini, ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dalla fondazione: «Abbiamo concesso con convinzione e con orgoglio l’utilizzo della nostra sede istituzionale perché riteniamo che sia compito delle Istituzioni non solo amministrare e legiferare, ma anche dare visibilità, voce e sostegno concreto a quelle realtà che operano ogni giorno per il bene collettivo, con professionalità, discrezione e senso del dovere». Latini ha definito la Fondazione Ospedale Salesi «un modello di eccellenza che va sostenuto e promosso, un modello che funge da riferimento non solo per la sanità, ma anche per la politica, la scuola, la società, un modello di prossimità, di empatia, di comunità vera».

Le donazioni – cresciute nell’ultimo triennio anche grazie al cinque per mille, che s’è incrementato del 24% – hanno permesso di acquistare macchinari all’avanguardia. Tra i nuovi arrivi, un dispositivo radiologico “cone beam” per lo studio delle arcate dentarie e delle articolazioni temporo-mandibolari, che garantisce diagnosi più accurate con minori radiazioni. È stato inoltre acquisito un sistema di isteroscopia operativa ambulatoriale miniaturizzata per il reparto di ostetricia e ginecologia, che permette attività diagnostiche e interventi operativi conservando la fertilità senza danneggiare i tessuti. Ma anche tre monitor parametrici mindray per la chirurgia pediatrica e le specialità chirurgiche, strumenti essenziali per migliorare l’assistenza e ridurre il rischio di eventi avversi. Completano il quadro un pc per il centro regionale per i disturbi del comportamento alimentare, un materasso sistema termico per la culla della vita e quattro televisori da 40 pollici distribuiti tra radiologia, ostetricia e ginecologia, pronto soccorso e sala di attesa day hospital. La fondazione ha guardato oltre la semplice dotazione tecnologica, investendo in progetti di ricerca scientifica e formazione del personale. Grazie alla generosità di partner storici, imprese e cittadini, sono state potenziate le attività di coterapia come la robot terapia, con un progetto di ricerca rivolto ai pazienti oncologici. È stata estesa la pet therapy, che ora raggiunge i bambini con patologie oncologiche anche al loro domicilio, superando i confini dell’ambiente ospedaliero.

Nel 2024 è nato anche “Insieme a Te“, un progetto finalizzato a sostenere le famiglie dei bambini sottoposti a cure palliative, mentre per spezzare la routine ospedaliera sono state potenziate le attività ludiche nei weekend. La fondazione ha ampliato il proprio raggio d’azione anche al reparto di cardiochirurgia pediatrica del presidio di Torrette e alla neuropsichiatria infantile del Salesi. Un supporto concreto alle famiglie arriva da Casa Sabrina in via Cadore 5 ad Ancona, che nel 2024 ha accolto 136 nuclei familiari, offrendo ospitalità ai genitori e nonni dei piccoli pazienti residenti fuori regione o nelle zone più lontane delle Marche. La fondazione è proprietaria anche di Casa Galvani, in via Podgora 4 ad Ancona, immobile concesso in comodato d’uso gratuito all’Associazione Patronesse per attività di accoglienza di bambini e mamme in condizioni di disagio sociale. Un patrimonio inestimabile quello rappresentato dai volontari della fondazione, che insieme a tutto il personale permettono di portare in corsia tante attività per migliorare la qualità di vita di bambini, ragazzi e donne. Presenti alla conferenza stampa a Palazzo delle Marche, tra gli altri, il direttore sanitario Aoum Claudio Martini, i consiglieri regionali Marco Ausili e Luca Santarelli, gli assessori del Comune di Ancona Antonella Andreoli e Orlanda Latini.