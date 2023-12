ANCONA – Continuano i controlli disposti dal Questore Capocasa, in occasione delle festività natalizie nei quartieri cittadini, dove maggiormente si concentrano giovani e giovanissimi autori di comportamenti non sempre in linea con il vivere civile. In particolare nella giornata di ieri, 18 dicembre, sono stati effettuati controlli nei quartieri: Piano San Lazzaro, Archi, Zona Stazione, Centro e Passetto. Nel corso di questa attività sono state identificate 38 persone e 26 veicoli. Inoltre il personale di servizio, ha proceduto al controllo dalle 19.30 alle 22.30 di 10 detenuti domiciliari ed affidati in prova.

Tra i controlli effettuati veniva individuato un cittadino di origini marocchine e residente fuori provincia, con gravi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, il porto di armi, colto a consumare stupefacenti. Dopo le segnalazioni di rito, Il Questore di Ancona ha disposto nei suoi confronti il Foglio di Via Obbligatorio da Ancona per due anni, con divieto di ritorno.

Il Questore di Ancona: «È costante l’impegno della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire comportamenti di inciviltà unite a possibili condotte di abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Esserci Sempre ed Esserci Prima, si conferma la strategia vincente per combattere anche il disagio giovanile, restituendo le Piazze e le Vie del passeggio ai cittadini onesti».