Nei guai due cittadini italiani originari della provincia di Foggia. Erano stati colti in flagranza di reato nel tentativo di rubare un'Audi A3 in via Montegrappa

ANCONA – Dopo l’arresto “Fogli di Via Obbligatori” da Ancona per due ladri seriali di automobili in trasferta. Nei guai due cittadini italiani originari della provincia di Foggia.

In particolare, l’arresto dei due soggetti era stato eseguito nelle prime ore della notte del 22 giugno dagli agenti delle volanti, in ausilio ai carabinieri del Norm, in quanto colti in flagranza di reato nel tentativo di rubare una vettura tipo Audi A3 in via Montegrappa.

A seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, guidata dalla dirigente Marina Pepe nei confronti dei due sono state disposte le citate misure di prevenzione, con il divieto di ritornare ad Ancona per tre anni, salvo diversa autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Alla base delle due misure che sono state ingiunte ai due prevenuti, sono stati valorizzati altri elementi indiziari, come la commissione di precedenti reati della stessa matrice, la frequentazione di persone già condannate o la loro identificazione assieme a soggetti resisi responsabili di reati di particolare allarme sociale.

I provvedimenti adottati dal Questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine, si inseriscono nell’ambito della generale azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni illeciti di natura predatoria, che impegna quotidianamente le forze dell’ordine.