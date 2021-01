Ancona, focolaio Inrca: sono sei i contagiati dal covid

ANCONA – Sono sei i pazienti contagiati dal covid-19 all’Inrca di Ancona. Il focolaio che si è sviluppato nel reparto di geriatria giovedì scorso – 14 gennai o- con i primi casi positivi, non ha coinvolto nessun operatore, ma al momento ha interessato solo gli anziani ricoverati nella struttura di via della Montagnola ad Ancona.

All’interno dell’ospedale sono complessivamente 34 i ricoverati positivi al virus ad oggi, ma solo 6 quelli riconducibili al focolaio – fa sapere la direzione ospedaliera, la quale rassicura sul fatto che la situazione è sotto controllo -: gli altri 31 degenti erano già positivi al coronavirus e ricoverati presso la struttura nei reparti covid proprio in seguito alla positività al virus.

Ancora non è certo come si sia sviluppato il focolaio. La direzione ospedaliera per isolare i pazienti, ha disposto il loro spostamento nel reparto di Chirurgia dove è in allestimento una ulteriore Area Covid.

Alcuni dei degenti qui ricoverati, ad Ancona, saranno trasferiti presso la Chirurgia di Osimo, guidata dallo stesso primario: al momento sono 11 i degenti in Chirurgia, ma di questi la direzione sta definendo quanti saranno spostati nel plesso osimano. La zona covid all’Inrca conta due piani all’interno della Palazzina Persichetti. La direzione fa sapere che i pazienti stanno bene e sono monitorati costantemente.