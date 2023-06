Finte polizze auto online, Federconsumatori: «Ad Ancona già 5-6 casi. Diffidare di prezzi troppo bassi»

La vittima riceve un pdf della polizza, identico all'originale, per cui tutto sembra regolare, finché non si viene fermati dalle forze dell'ordine per un controllo o si resta coinvolti in un incidente e si scopre di non essere assicurati

ANCONA – «Vanno online per fare un preventivo per la polizza auto, anche di compagnie importanti, poco dopo vengono richiamati da persone che si spacciano per assicuratori i quali sostengono di poter abbassare ulteriormente il prezzo della polizza: mandano il contratto e si fanno pagare, ma poi ad un controllo risultano non assicurati». Serena Cesaro di Federconsumatori Ancona sintetizza così la «nuova truffa delle assicurazioni» che sta colpendo anche nelle Marche.

«Sono già 5-6 i casi che si sono verificati, tutti ad Ancona, ma trattandosi di una truffa online può colpire ovunque senza che le vittime se ne accorgano. Generalmente – spiega – si scopre di essere incappati nella truffa, o all’atto di un controllo, o peggio in caso di incidente stradale. Oltre a perdere i soldi del premio pagato i rischia molto in caso di incidente».

La vittima riceve un pdf della polizza in tutto e per tutto identico a quello originale, con i suoi dati, per cui tutto sembra regolare, finché non si viene fermati dalle forze dell’ordine per un controllo e si scopre di non essere assicurati.

Federconsumatori invita a fare attenzione e in caso di stipula di polizza online il consiglio è quello «in caso di dubbio a chiamare la compagnia con la quale si pensa di essere assicurati e chiedere un controllo, basta fornire la targa. Inoltre, si può anche verificare che l’assicuratore sia iscritto all’Ivass». A scoprire la truffa è stato «broker del capoluogo» che ha subito segnalato la situazione all’associazione dei consumatori.

«È una truffa gravissima – spiega -, si rischia molto. Le vittime hanno sporto denuncia contro ignoti, difficile che possano recuperare i soldi pagati, ma è importante denunciare e segnalare queste truffe». «Bisogna diffidare di prezzi troppo bassi e fuori mercato – conclude -: spesso dietro può nascondersi una truffa».