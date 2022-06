Fincantieri, varata Viking Saturn. Folgiero: «Grande impegno a rimanere su Ancona»

ANCONA – Il suono della sirena ha sancito il momento clou della cerimonia di varo di “Viking Saturn”, la nave da crociera costruita per Viking Ocean Cruises nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Presenti tra gli altri, l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero e l’armatore della finlandese Viking Torstein Hagen. Madrina della cerimonia, Elena Del Mastro, dipendente del cantiere.

Concentrato di lusso e tecnologia, nelle sue 465 cabine, la nav potrà ospitare 930 passeggeri a bordo. Con una stazza di 47.800 tonnellate lorde Viking Saturn si posiziona nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni. Dotate di motori ad alta efficienza, idrodinamica e carena ottimizzate, con abbattimento dei consumi e sistemi che riducono al minimo l’inquinamento dei gas di scarico, le navi costruire nel bacino Fincantieri per l’armatrice finlandese sono gioielli di sostenibilità e lusso.

Da sinistra Folgiero e Hagen Il palco delle autorità

«Questo cantiere ha la possibilità di essere ingrandito e sarà il cuore della strategia sulle navi di lusso – ha assicurato a margine del varo, l’amministratore delegato Fincantieri, Pierroberto Folgiero, per la prima volta ad Ancona – : un bellissimo cantiere con belle performance e tanto futuro» ha detto del cantiere di Ancona, sottolineandone la logistica «invidiabile» e la «possibilità di essere ingrandito nel bacino: è un cantiere su cui punteremo senz’altro».

«Penso che nel prossimo ciclo industriale di questo paese le infrastrutture siano importanti e i fondi per le infrastrutture ci saranno – ha spiegato -. Far accadere le cose è un esercizio di concertazione, non bastano le risorse, bisogna scaricarle a terra». Tracciando le linee di sviluppo per il cantiere di Ancona, ha detto: «Le infrastrutture come i cantieri creano occupazione e pil, quindi dovrebbero essere sulla strada maestra: noi ci lavoreremo e ci crediamo. Pensiamo che nei prossimi anni le filiere nazionali, soprattutto sui settori strategici saranno fondamentali, certo che per tenere forti queste filiere, come quelle della cantieristica civile e militare, c’è bisogno di fare investimenti che significano occupazione: è una bella storia».

A sinistra l’armatore Hagen L’Ad Fincantieri Folgiero

Entrando nel merito del raddoppio del bacino di Fincantieri che consentirebbe un’espansione dell’attività e la costruzione di navi più ampie, per il quale il Mit ha messo a disposizione 40milioni, Folgiero ha assicurato «un impegno gigantesco a farlo. C’è un grande impegno da parte del management a rimanere su Ancona e a interagire con tutte le istituzioni e tutti gli stakeholder per fare le infrastrutture, aumentare e rinforzare l’occupazione. Raddoppiare il bacino è frutto di un lavoro che stiamo facendo».

Viking Saturn è la nona nave realizzata da Fincantieri per la società armatrice, delle 12 in portafoglio (la decima è in bacino in fase di costruzione), mentre la decima e la 11esima saranno più grandi e da 48mila tonnellate di stazza lorda diventeranno circa 54mila per ottemperare a nuovi regolamenti entrati in vigore ha annunciato l’ingegner Matarazzo. L’armatore della Viking, Hagen, ha parlato di una fase positiva per la società finlandese che registra una crescita del 54% nel del booking rispetto al 2019, «che fa ben sperare per il futuro». «Avete fatto un lavoro fantastico» ha detto complimentandosi con le maestranze Fincantieri e preannunciando che «ci saranno altre navi».

«Quando ci siamo incontrati qui a Fincantieri – ha aggiunto riferendosi all’incontro avvenuto nel 2017 con il Ceo – mi è stato chiesto quante navi potevamo costruire: io ho tirato su entrambe le mani e ho mostrato le 10 dita dicendo ’10’, invece il Ceo ha alzato entrambe le mani e ha detto ne facciamo 20. Penso che se andiamo avanti di questo passo e con questo ritmo si possa dire che si tratta di un obiettivo effettivamente ragionevole e raggiungibile».

Ecologia e lusso

“Viking Saturn”, decima della classe, è stata progettata da affermati architetti e ingegneri navali, tra cui un team di interior design di Rottet Studios, con sede a Los Angeles, e di SMC Design, con sede a Londra, che hanno conferito al progetto un’ispirazione in stile scandinavo moderno, caratterizzato da un’eleganza sofisticata ma funzionale. Oltre alle cabine tutte con veranda la nave dispone di spaziose suite con ampi affacci, due piscine, di cui una infinity pool a poppa, numerose opzioni per cenare all’aperto e una spa progettata secondo la tradizione del benessere scandinavo, con una sauna e una grotta della neve.