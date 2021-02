ANCONA – Al via la realizzazione nello stabilimento di Ancona di una nuova nave da crociera di Fincantieri. Oggi la posa del primo blocco in bacino presso il cantiere nel porto di Ancona, che rappresenta la prima fase di avvio dei lavori. Si tratta della “Viking Mars”, l’ottava nave da crociera realizzata da Fincantieri per la società armatrice Viking. Una notizia accolta con soddisfazione dall’assessore al Porto Ida Simonella: «È un segno importante che l’attività di Fincantieri prosegua nonostante il periodo difficilissimo dovuto alla pandemia di covid-19».

«È un sollievo vedere che ci sono dei settori che ancora vanno avanti in maniera sistematica sul piano di lavoro previsto prima della pandemia» afferma l’assessore, che sta avviando la riqualificazione del percorso archeologico che va dal Palazzo degli Anziani fino alla Casa del Capitano, con la progettazione definitiva in fase di avvio. Ieri è stato invece aperto il cantiere per l’illuminazione tra Piazza Stracca e via Pizzecolli, che vede la sinergia tra Comune di Ancona e Autorità di Sistema Portuale.

Tornando alla Viking, impostata oggi ad Ancona, e la cui consegna è prevista nel 2022, il nuovo gioiello, frutto dell’operosità del cantiere dorico, avrà una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, 465 cabine e potrà ospitare a bordo 930 passeggeri. Tra le dotazioni figurano i più moderni sistemi di sicurezza, motori ad alta efficienza, una carena progettata per l’abbattimento dei consumi e sistemi che riducono al minimo l’inquinamento dei gas di scarico.

Ad Ancona sono già state costruite “Viking Sea”, “Viking Sky”, “Viking Sun”, “Viking Orion” e “Viking Jupiter” consegnate tra il 2016 e il 2019, mentre la “Viking Venus” entrerà nella flotta dell’armatore quest’anno.