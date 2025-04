Ancona, file e sold out per visitare in porto la Amerigo Vespucci

ANCONA – File e sold out per il primo giorno in porto della Amerigo Vespucci. Dopo il successo del Tour Mondiale che in venti mesi di navigazione l’ha portata a raggiungere 35 porti nei cinque continenti percorrendo oltre 46mila miglia, la nave più antica della Marina Militare italiana è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente diciassette tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Marina Militare.

L’imponente veliero, considerato il più bello del mondo, percorre i mari combinando l’attività formativa degli allievi ufficiali della Marina Militare con un’importante missione diplomatica e culturale nel segno dell’Italia.

Ad Ancona la terza tappa del Tour Mediterraneo: la nave è in porto, visitabile da oggi, primo aprile, al molo Clementino, davanti all’arco Clementino e sarà visitabile anche domani, 2 aprile.

Stamattina tanti visitatori, nonostante il vento e la pioggia, e soprattutto tante scolaresche che sono arrivate al molo Clementino in ogni modo, con scuolabus ma anche con lunghe camminate tra lungomare Vanvitelli e porto. L’iniziativa Tour Mondiale e Tour Mediterraneo Vespucci è promossa dal ministero della difesa ed è sostenuta dalla presidenza del Consiglio dei ministri e da dodici ministeri.

Il sindaco Daniele Silvetti con il comandante Giuseppe Lai a bordo della Vespucci

La nave Amerigo Vespucci ad Ancona, le dichiarazioni

«Un momento importante per Ancona e per la regione – ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a bordo stamattina –. Fa piacere che una nave che è ritenuta la più bella del mondo venga in un porto e in una regione che ha anche una grandissima tradizione nella cantieristica. Un binomio che ci piace raccontare, tra l’altro in un momento in cui questa nave, anche grazie al Governo e al ministero dell’agricoltura, rappresenta un ambasciatore nel mondo delle eccellenze italiane. Una grande soddisfazione, c’è tantissima gente e soprattutto c’è una consapevolezza della bellezza che l’Italia riesce a esportare in tutto il mondo».

«È sempre un piacere tornare ad Ancona – ha aggiunto il comandante della Vespucci, Giuseppe Lai – la Vespucci ad Ancona è di casa, ci siamo stati già diverse volte e non manca mai quest’accoglienza. Siamo contenti e onorati che Ancona sia una delle tappe del Tour Mediterraneo, prosecuzione del Tour Mondiale che si concluderà a Genova il 10 giugno. Il sold out delle visite? Una bella risposta, c’è tanta voglia di Vespucci, tante persone vogliono visitarla, attraverso i nostri canali social è possibile prenotarsi. Una nave che si racconta da sola, già vedendola da fuori, il nostro simbolo come Marina Militare, la nave scuole in cui si formano le future generazioni di allievi ufficiali già dal 1931, un grande assetto di diplomazia navale, portavoce dell’Italia nel Mondo. Venitela a vedere, anche solo dall’esterno, perché merita».

«Una tappa importante, quella della Vespucci ad Ancona – ha affermato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, a bordo anche lui stamattina –. Ringrazio il comandante che ci ha voluto onorare e che oggi ci ha mostrato la rotta di questi due anni. C’è grande aspettativa per questa nave e il fatto che in pochissimo tempo siano state bruciate tutte le prenotazioni disponibili per visitarla lo dimostra. Tanti visitatori, tanti cittadini che colgono la presenza della Vespucci come un’opportunità. È l’orizzonte del mondo che viene ad Ancona, una nave simbolo che rappresenta l’italianità nel mondo. Per Ancona è un orgoglio ospitarla, una grande soddisfazione non solo in qualità di sindaco, ma per tutta la comunità anconetana».