Ancona, fiera di San Ciriaco sold-out: «Cinquemila persone a ballare in piazza Pertini»

ANCONA – È una fiera di San Ciriaco che va in archivio con diverse novità ma, soprattutto, con un bilancio più che positivo per l’amministrazione comunale, che ha visto diverse piazze gremite e situazioni sold out, come la cerimonia dei Ciriachini di sabato in piazza del Plebiscito, o il Dj set di sabato notte in piazza Pertini, con migliaia di persone che si sono ritrovate a festeggiare il santo patrono ballando, complice anche il meteo favorevole. Quattro giorni dedicati a San Ciriaco che si sono conclusi in modo positivo anche grazie agli operatori di AnconAmbiente che sin da domenica si sono attivati velocemente per ripulire rapidamente la città. «Il primo e il 4 maggio abbiamo registrato presenze molto numerose, molto più alte rispetto al passato, in particolare il 4 maggio – spiega l’assessore Angelo Eliantonio –, mentre direi che il 2 e il 3 maggio le presenze sono state quelle medie di sempre. Grande successo martedì 30 aprile con piazza Pertini molto frequentata, due-tremila persone, ma ancora di più lo è stata nella notte del 4 maggio, con almeno cinquemila persone, una piazza completamente gremita, il Dj set è stato un successo, cosa che ci fa riflettere sulle attività da potenziare in occasione del prossimo anno, sempre più dedicate a un pubblico giovane. E direi che è stata determinante la nostra scelta di derogare la musica fino all’1 di notte sia il 30 che il 4, l’anno scorso dopo le 22 la musica fu fatta staccare, quest’anno è stato diverso. Ma bisogna sottolineare anche la grande partecipazione per le civiche benemerenze in piazza del Plebiscito, più partecipate rispetto al passato, complici la cornice appropriata e l’orario. Anche questa è stata una scommessa vinta».

L’assessore Angelo Eliantonio poi traccia un bilancio generale della quattro giorni di festa del patrono, con lo sguardo rivolto al futuro: «Abbiamo optato per una soluzione che ci consentisse di continuare coerentemente a lavorare sulla valorizzazione del percorso da mare a mare, potenziando la zona della pineta del Passetto che veniva completamente tagliata fuori. I nuovi indirizzi e le modifiche al format andranno di pari passo con la nuova gestione che immaginiamo. Nei prossimi giorni ci incontreremo con l’assessore Berardinelli e con Ancona Servizi per fare una prima analisi riguardo al futuro, se andare a gara o provare a gestire internamente. Vogliamo una fiera di San Ciriaco più moderna e con più intrattenimento. Vogliamo implementare le attività che si svolgono durante quei giorni. Non vogliamo snaturare ma vogliamo migliorare e modernizzare un appuntamento imperdibile per gli anconetani».

Gli operatori di AnconAmbiente in viale della Vittoria dopo la fiera

Eliantonio conclude ringraziando gli operatori di AnconAmbiente: «Un ringraziamento particolare va a tutti gli operatori che già il giorno successivo ci hanno consentito di trovare una città più pulita di come gli espositori l’hanno trovata quando sono arrivati. Come se non ci fosse stata nessuna fiera». Nell’attesa delle tante valutazioni che verranno fatte dall’amministrazione comunale sul futuro della fiera del santo patrono, resta la consapevolezza che gli anconetani, ma anche tante persone provenienti da comuni vicini, hanno apprezzato l’offerta e la tradizionale passeggiata tra bancarelle, stand e luna park, rispondendo presente in gran numero.