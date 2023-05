Fiera di San Ciriaco, raffica di soccorsi per malori

ANCONA – Raffica di interventi della Croce Gialla di Ancona tra il tardo pomeriggio di ieri e questa mattina – 4 maggio – alcuni dei quali alla fiera di San Ciriaco. Una ragazza ha accusato un malore mentre era al viale della Vittoria, nei pressi di Piazza Diaz, ed è stata portata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Nel tardo pomeriggio di ieri un 75enne è caduto in via Trieste riportando una ferita al volto. L’anziano è stato soccorso dalla Croce Gialla e portato in ospedale. Una donna di 45 anni in stato di gravidanza è stata soccorsa al viale della Vittoria, dopo aver accusato un malore mentre cercava di raggiungere a piedi l’ospedale Salesi per un controllo. La donna è stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedaletto.

All’alba di questa mattina un uomo di 49 anni ha accusato un malore con dolore toracico mentre era in piazza Roma. Ad allertare i soccorsi è stato uno dei vigilantes della fiera di San Ciriaco. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice di media gravità.

Nella notte invece, un 28enne è stato soccorso in Piazza del Papa dopo essere stato ritrovato a terra privo di sensi e con una ferita alla testa. Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice di media gravità peril trauma cranico riportato, forse in seguito ad una caduta.