Ancona, il Festival del Pensiero Plurale con Daniele Giustolisi al Lago Store

ANCONA – Ha preso il via alla fine di aprile Percorsi di amore, la seconda parte del Festival del Pensiero Plurale, progetto da sempre sostenuto dal Comune di Ancona, assessorato alla cultura, organizzato fin dagli esordi dall’associazione Forma Formante con Lirici greci comunicazione. Tanti gli appuntamenti a maggio, anche questa settimana, che vedrà sabato prossimo, 11 maggio, il festival declinato secondo la serie “La biblioteca filosofica, incontro con gli autori” sbarcare al Lago Store di Ancona, in via XXIX settembre alle 18. Appuntamento con “Alla finestra. Sguardi, soglie e fratture tra pittura e cinema”, libro di Daniele Giustolisi edito da Industria&Letteratura nel 2023, un viaggio letterario che porta il lettore in una particolare galleria di opere in cui la finestra, attraverso il corpo e lo sguardo, dà spazio alla propria soggettività. Daniele Giustolisi, nato a Catania nel 1989, dopo la laurea in lettere e filosofia, s’è trasferito a Bologna specializzandosi in arti visive. Giornalista e musicista, si occupa di studi e ricerche sui nuovi paradigmi della comunicazione culturale. La presentazione sarà del direttore artistico del festival, Antonio Luccarini, seguirà un aperitivo.

Anno dopo anno il Festival del Pensiero Plurale – uno dei primi festival filosofici in Italia, il primo nelle Marche – ha contribuito alla crescita culturale della città attraverso l’esercizio del pensiero, coniugando una pluralità di approcci e di visioni, favorendo il confronto e il dibattito e in generale lo stimolo alla riflessione e alla conoscenza. Il festival, articolato in più location – domenica scorsa allo Spazio Presente di via Buoncompagno “Come le foglie d’autunno riflessioni fotografiche” di Silvia Salvarani –, proseguirà con la serie “A scuola di filosofia” alla facoltà di economia e commercio, in piazza Martelli, sempre alle 17.15, martedì 21 maggio Antonio Luccarini con “Cinema ed Eros”, mercoledì 22 maggio Patrizia Caporossi, filosofa e storica delle donne, con “L’amore al femminile” e giovedì 23 maggio ancora Antonio Luccarini con Gianmario Strappati “Musica ed eros”. Mentre “La biblioteca filosofica, incontro con gli autori” sarà in scena mercoledì 29 maggio al liceo scientifico Savoia Benincasa, alle 11 all’aula magna Bettini Galeazzi e alle 17.30 al Museo Omero con Alessandro Salerno “Platone è per domani? Cronache scolastiche del XXI secolo”, Algra editore, 2023, presenta Antonio Luccarini.