Ad Ancona la “Festa dello sport” con Tamberi, Raffaeli, Marini e Baldassarri

ANCONA – La Sala Conferenze “Terzo Censi” del Palarossini apre le porte alle stelle dello sport della Provincia di Ancona il prossimo 16 novembre alle 16.45, in occasione dell’annuale Festa dello Sport, organizzata dal Coni Ancona con i patrocini di Regione, Provincia e Comune di Ancona.

«Sono anni d’oro per lo sport a livello nazionale e il movimento sportivo attorno ad Ancona ha confermato anche quest’anno le sue grandi qualità, con risultati che toccano l’impegno degli atleti ma anche le società, dirigenti, tecnici, arbitri, giornalisti sportivi e organizzatori di eventi», spiegano i promotori.

Nell’ambito della manifestazione verranno assegnati ben 70 riconoscimenti con una passerella di sport star, impreziosita da nomi del calibro di Gianmarco Tamberi (Atletica), Tommaso Marini (Scherma), Sofia Raffaeli (Ginnastica) e Milena Baldassarri (ginnastica), solo per citarne alcuni.

Il delegato del Coni Ancona, Enrico Picchio, non nasconde la soddisfazione e la sua gratitudine a tutto lo sport provinciale: «La Festa dello Sport, come ogni anno è fondamentale per riconoscere e celebrare non solo i vincitori di medaglie, ma anche tutte quelle componenti che partecipano al movimento con passione e spirito sportivo. Ogni partecipante contribuisce al vibrante tessuto della comunità sportiva, arricchendola con diversità di esperienze e storie ed è per questo che, oltre agli atleti, premieremo arbitri, giornalisti, dirigenti e società che continuano a dare lustro alla nostra Provincia, in un periodo storico sicuramente non semplice per il movimento sportivo in generale. Mi piace infine sottolineare, con un pizzico di orgoglio, come nell’anno pre-Olimpico il movimento sportivo anconetano abbia dato ancora una volta un apporto fondamentale ai successi dello sport Nazionale. Fra gli atleti premiati figurano i vincitori di ben 5 titoli Mondiali».

Oltre alla celebrazione dello sport dorico torna, come di consuetudine, l’appuntamento con i “Riconoscimenti” del Panathlon Club Ancona. Ben 12 quelli assegnati nel 2023 presso la Sala “Censi” e destinati a premiare risultati e buone pratiche sportive degli studenti che si sono distinti in particolare dal punto di vista etico.

«Concludiamo un altro anno di grande sport per la nostra Regione – dichiara Fabio Luna, presidente Coni Marche – Giovedì prossimo sarà bellissimo ritrovarci per celebrare tutti insieme i sacrifici, gli sforzi e i meriti di tutti gli attori del settore. Avremo in sala tanti protagonisti della scena sportiva internazionale, i cui successi si riverberano positivamente sull’immagine delle Marche a 360° gradi. Oltre ai tanti risultati agonistici di valore, lo sport anconetano ha ottenuto diverse soddisfazioni a livello organizzativo, ospitando appuntamenti prestigiosi come i Campionati Italiani Assoluti e Paralimpici Indoor, il Campionato Italiano Classi Olimpiche di Vela, le qualificazioni per il campionato CEV-Eurovolley maschile, i passaggi della Tirreno-Adriatico e tanto altro».