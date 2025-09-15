Ancona presa d’assalto per la Festa dello Sport, a migliaia in piazza e in strada

ANCONA – Una vera e propria invasione pacifica ha caratterizzato ieri, domenica 14 settembre, il centro di Ancona durante la terza edizione della Festa dello Sport. Migliaia di cittadini – atleti, appassionati, semplici curiosi e nuclei familiari al completo – si sono riversati lungo le strade cittadine per questa kermesse sportiva che ha visto la partecipazione di oltre novanta associazioni, culminando nel tardo pomeriggio con l’intervista al fenomeno della scherma anconetana e jesina, Tommaso Marini, e con la cerimonia conclusiva delle premiazioni che s’è svolta sulla pedana allestita in piazza Roma. Non sono mancate, tuttavia, alcune criticità organizzative che hanno generato malumori: gli atleti impegnati sin dalle prime ore del mattino hanno lamentato l’assenza di servizi igienici pubblici nei luoghi di gara, mentre i commercianti del centro si sono trovati a dover accogliere a rotazione sportivi e loro accompagnatori.

Nonostante questi inconvenienti, la manifestazione ha rappresentato un autentico tour de force multisportivo di dieci ore che ha coinvolto ogni angolo della città. Dal sorgere del sole fino al crepuscolo, lo sport ha animato piazze e vie del centro con una varietà impressionante di discipline: dalle arti marziali al calcio, passando per basket, pallavolo, danza, fitness, nuoto, pesca sportiva, attività subacquee, rugby, ginnastica, scherma, pattinaggio, ciclismo, tennis, padel e molte altre ancora. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale anconetana insieme a Coni Marche, Sport e Salute, Cip, Panathlon Club e FairPlay. Particolarmente coinvolgente è stato l’intervento di Tommaso Marini, protagonista sulla pedana allestita in piazza Roma.

Accanto al vicesindaco Giovanni Zinni, vero artefice dell’evento, e intervistato dal giornalista Roberto Senigalliesi, il campione di fioretto ha ripercorso il suo percorso sportivo, dalle incertezze giovanili fino alla svolta decisiva giunta anni fa a Belgrado: «Pensavo di essere lì a perdere tempo – ha ammesso – invece poi ho vinto e ho capito che potevo farcela ad arrivare a conquistare risultati importanti. Cinque mesi prima volevo smettere e Belgrado è stato il mio trampolino di lancio». Il campione olimpico ha anche condiviso una riflessione preziosa per i giovani presenti: «La testa conta tantissimo, non solo nello sport, ma anche nella vita in generale. A scuola non sempre lo insegnano, ma nelle palestre sì». Guardando al futuro, Marini ha aggiunto: «Il 2028 e Los Angeles sono ancora lontani, spero di partecipare ma ho imparato che bisogna pianificare anno dopo anno. Oggi c’è più concorrenza, per l’Italia, ma siamo sempre molto competitivi e ancora tra i più forti». Sul palco delle premiazioni è intervenuto anche il sindaco Daniele Silvetti, che ha espresso la sua soddisfazione al giornalista Andrea Carloni, conduttore della cerimonia: «Con questa festa ad Ancona si respira un’aria di autentica armonia – ha detto il primo cittadino – e la città sta dando una grandissima dimostrazione di sé».

Danza in piazza Roma L’intervista a Marini Pole dance lungo corso Garibaldi Mini basket in piazza Tommaso Marini Tommaso Brugnami premiato dal sindaco Silvetti Medea Falcioni Mattia Occhinero Claudia Rossi con il sindaco Silvetti

La giornata ha visto sfilare sul palco numerosi altri atleti anconetani di spicco. Dopo Tommaso Marini è stato il turno di Alberto Rossi, leggenda della vela d’altura con i suoi titoli mondiali, seguito dalla figlia Claudia, anch’essa pluricampionessa europea, che ha rivelato la sua aspirazione per il 2026: «regatare di nuovo con papà», naturalmente in una competizione di alto livello come un mondiale. Spazio poi per il pugile professionista Mattia Occhinero, per la giovane talento del windsurf della Sef Stamura Medea Falcioni, per il promettente ginnasta Tommaso Brugnami della Ginnastica Giovanile, oltre a molti altri rappresentanti dello sport locale.Un pomeriggio di celebrazioni che ha sigillato in bellezza questa parata sportiva in piazza, confermando ancora una volta il forte legame tra Ancona e lo sport.