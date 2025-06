Ancona, festa della polizia locale. L’assessore Zinni: «Più telecamere»

ANCONA – Festa della Polizia Locale: il Comando di Ancona traccia un bilancio. Per questa occasione il Comando ha stilato un report dell’attività svolta nel 2024, sempre improntata alla sicurezza e alla legalità ma soprattutto alla prossimità, con una Polizia Locale vicina ai cittadini con la sua presenza quotidiana. Il report è stato presentato oggi, 20 giugno, nel corso di una conferenza stampa in Comune, alla presenza del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, del vicesindaco e assessore alla Polizia Locale e Sicurezza urbana, Giovanni Zinni e del Comandante Marco Ivano Caglioti.

Polizia locale Ancona, il report 2024

Con solo otto mesi di attività nel 2024, la control room risponde al 100% delle richieste pervenute dalle forze dell’ordine con un risultato stimato al 90% circa la riuscita dell’indagine collegata; mappatura puntuale di strade, mesi e giorni per il rilevamento e prevenzione della infortunistica stradale; primo anno di attività delle squadre antidegrado, in borghese, con tre arresti e oltre 280 denunce; controlli mirati sui passi carrai dei quali il 44% sono risultati irregolari; ambiente e conferimento dei rifiuti con 372 sanzioni per rifiuti abbandonati; tra sosta e circolazione stradale, ancora indisciplinati al volante: oltre 33mila sanzioni per sosta irregolare, a cui si aggiungono, ancora in numero troppo alto, quelle per guida con il cellulare, mancata revisione dei mezzi, eccesso di velocità.

È questo, in sintesi, il bilancio dell’attività 2024 della Polizia Locale di Ancona, che incrementa sempre più la sua presenza sul territorio con una azione di prossimità, di prevenzione, di lotta al degrado e impegno per la sicurezza.

Gli interventi



«Noi abbiamo sempre sostenuto che la Polizia Locale dovesse essere non solo Polizia Amministrativa ma dovesse avere una valenza sociale, un valore in più rispetto a quel presidio del territorio che non può prescindere dal controllo del degrado e dal suo contenimento», ha affermato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti.

Degrado non è soltanto un aspetto architettonico ambientale ma anche ordine pubblico e sociale e credo che l’attività svolta in questi due anni sia sotto gli occhi di tutti. Questa festa della Polizia, la seconda edizione, è sicuramente l’occasione migliore per portare a conoscenza dei cittadini tutti i risultati ottenuti fino ad ora. Sono in previsione anche altre assunzioni perché vogliamo anche incrementare la presenza sul territorio della Polizia Locale durante le ore notturne, rispondendo così positivamente ad una richiesta che arriva anche dalle altre forze dell’ordine e istituzioni”.

«Fermo restando che l’attività della Polizia Locale in tutte le sue competenze è assolutamente da considerarsi produttiva – spiega il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale e Sicurezza urbana, Giovanni Zinni -, occorre ricordare che le modifiche fatte da questa Amministrazione comunale in termini di indirizzi sulla Pubblica Sicurezza, stanno dando dei risultati veramente positivi. In particolare segnalo l’attività della Control room che ha dato risposte efficace alle richieste di privati di filmati per 93 incidenti stradali ai quali si aggiungono le 238 richieste da parte delle forze dell’ordine per le indagini preliminari che hanno dato esiti positivi per oltre il 90%. Tutto ciò conferma come la control room non sia soltanto utile ma stia diventando veramente determinante. L’obiettivo di questa Amministrazione comunale sarà di implementare prossimamente le telecamere che ad oggi sono 423».

«Anche sul fronte della sicurezza – prosegue il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, Giovanni Zinni – il lavoro svolto ha portato dei grandissimi risultati. La Polizia locale è un valore aggiunto alle altre forze di polizia nel contrastare il crimine e i dati lo confermano: dal furto allo spaccio, fino a 14 denunce per occupazione abusiva di alloggi,13 segnalazioni di ubriachezza molesta».

Obiettivo di questa Amministrazione continua ad essere l’implementazione del personale, «dopo i tanti giovani assunti lo scorso anno con 17 unità, continueremo anche quest’anno ad incrementare il corpo con 10 nuovi agenti e 2 ufficiali; l’introduzione del turno serale e del turno notturno stanno dando veramente operatività e qualità ad una Polizia locale degna di un capoluogo di regione. Nel solco della tradizione della Polizia Municipale, abbiamo implementato il suo ruolo, iniziando da quelle attività di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria che in passato venivano accantonate sostanzialmente per indirizzo dell’amministrazione precedente. Noi invece ci teniamo a fare la nostra parte sulla sicurezza e lo confermano i risultati, a sostegno delle forze dell’ordine del territorio Ringrazio tutto il corpo per l’attività svolta», ha concluso il vice sindaco e assessore alla Polizia Locale e sicurezza, Giovanni Zinni.

«Nell’anno 2024 si è registrato un importante incremento dell’attività di controllo, da parte del nostro personale in tutto il territorio – spiega il Comandante della Polizia Locale, Ivano Marco Caglioti -. La nostra attività si è concentrata su fenomeni e comportamenti che evidenziano inciviltà, mancato rispetto delle libertà altrui, scarsa attenzione al rispetto delle regole della convivenza sociale. Ci si riferisce a quelle azioni che hanno interessato lo sgombero di immobili occupati senza titolo, il micro-spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, atti contrari alla pubblica decenza che rientrano in parte nella sfera degli illeciti (c.d. bagatellari), in parte nella sfera delle violazioni amministrative attinenti al regolamento di Polizia Urbana».

Ma l’attività si è sviluppata a 360° interessando il controllo delle aree mercatali, del territorio circa il suo utilizzo e sfruttamento, anche in relazione a tutta quella parte che riguarda l’abbandono dei rifiuti.

«Questo è stato il frutto di un lavoro di coordinamento e rivisitazione degli obiettivi che l’Amministrazione ha dato al Comando e resi possibili con l’implementazione sia di personale sia per quanto concerne le attrezzature, anche a salvaguardia della sicurezza degli agenti e rendendo più efficaci i controlli in remoto – continua il comandante Caglioti – . Sinistri stradali, reati predatori ed ambientali hanno avuto esito positivo grazie alle telecamere. I controlli sulla viabilità hanno permesso di elevare 500 sanzioni per sosta abusiva negli stalli riservati ad invalidi; 301 sanzioni per sosta sui passaggi pedonali; sanzioni 1.072 per soste su marciapiedi; 1.436 sanzioni in area di incrocio per un totale di n. 33.399 punti patente decurtati; 199 sono state le violazioni relative alla mancata copertura assicurativa. Sono violazioni che rappresentano l’assoluto mancato rispetto delle regole e che minano in modo sostanziale la sicurezza degli utenti della strada».

E ancora: «Una intensa opera di prevenzione e controllo ha permesso la riduzione del numero degli incidenti stradali. Risultati positivi tra i quali anche l’intervento effettuato all’interno del parco del Conero, nella baia di Portonovo, dai colleghi dell’antidegrado che hanno arrestato uno spacciatore, che accampatosi in loco, aveva messo a rischio una parte del territorio, utilizzando bombole del gas, fornelli da campeggio in un luogo ricco di ramisecchi e che avrebbero potuto prendere fuoco con il semplice scoccare di una scintilla», conclude Caglioti.

E questo pomeriggio apppuntamento in piazza Roma con la festa della Polizia Locale, che si svolgerà tra i cittadini, con la volontà di dimostrare il saldo legame con il Comune e con il territorio. L’appuntamento è per oggi, venerdì 20 giugno, alle 17,30 alla presenza delle autorità civili e militari.