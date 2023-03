ANCONA – «Negli ultimi tempi sono più che triplicate le truffe energetiche e informatiche ai danni dei cittadini. Quotidianamente affrontiamo disconoscimenti di contratti da parte di utenti che non li avevano mai richiesti né attivati». Lo ha detto la neo presidente Federconsumatori della provincia di Ancona, Serena Cesaro, a margine del settimo congresso provinciale dell’associazione dei consumatori che si è svolto questa mattina nella sede della Cgil di Ancona, culminata con l’elezione del nuovo presidente provinciale.

Serena Cesaro presidente provinciale Federconsumatori Ancona

«Ad oggi le battaglie da portare avanti sono numerose – spiega -, ma quella principale è senza dubbio quella energetica: alcuni fornitori hanno gonfiato tantissimo le fatture», poi c’è il caso dei contratti attivati senza essere stati richiesti dagli utenti. Federconsumatori sta seguendo anche alcuni clienti di una assicurazione «che non sanno ancora che fine faranno i loro risparmi» dopo che «l’Ivas (l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha proceduto al commissariamento di Eurovita ed ha sospeso il pagamento agli utenti che non possono prelevare al momento da questa assicurazione».

Tra le criticità che l’associazione dei consumatori si trova a gestire c’è anche un incremento dei casi di phishing, truffe che si muovono su Internet e sugli smartphone: ai malcapitati arrivano messaggi che apparentemente sembrano essere stati recapitati da banca o poste, nei quali viene paventato un ammanco di somme o un tentativo di truffa, con l’invito ad inserire i propri dati personali e bancari per bloccare la situazione. In realtà si tratta di messaggi truffa, accedendo ai quali, dopo aver inserito i propri dati si diventa vittime davvero di una truffa.

Un fenomeno trasversale, spiega Serena Cesaro, che colpisce «tutte le età», senza esclusioni, «giovani, anziani, più istruiti o meno istruiti, che presi dal panico di vedere scritto in un messaggio che il proprio conto è stato manomesso e ci sono degli ammanchi, vanno automaticamente a vedere. Non succede mai che la banca mandi dei messaggi, e se avviene una truffa semmai l’istituto di credito prende contatti con il cliente e lo convoca in maniera ufficiale, non ci sono altre modalità, quindi mai cliccare sui link presenti in questi messaggi».

In un passaggio della sua relazione, la presidente uscente Federconsumatori Ancona, Patrizia Massaccesi, ha ricordato le difficoltà portate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina «spiegando che l’associazione si muove in un mondo in trasformazione». Poi l’accento sull’instabilità portata da una «gravissima crisi economica e sociale» che secondo Massaccesi è «specchio della profonda crisi in Europa».

Tra i diversi temi trattati, le falle nel sistema sanitario, causate da una progressiva riduzione degli investimenti, che porta a «liste di attesa impressionanti, mentre la compartecipazione alla spesa sanitaria spinge i cittadini a ricorrere al privato e in alcuni casi a rinunciare alle cure». Poi la crisi energetica che insieme a quella economica pone il «rischio di una grande emergenza sociale».

Guardando alle politiche adottate dal governo attuale, Patrizia Massaccesi ha puntato il dito contro provvedimenti come la flat tax, l’innalzamento della soglia di circolazione del contante e il ripristino dei voucher, mentre parallelamente «si taglia la rivalutazione delle pensione e si abolisce il reddito di cittadinanza, senza offrire una valida alternativa».