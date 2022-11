Falconara, tir si rovescia su ambulanza: grave ma cosciente il milite Cri

L'uomo un 59enne si trova in osservazione al pronto soccorso di Torrette. Non è in pericolo di vita, ma è sotto choc dopo il tremendo incidente

ANCONA – È in gravi condizioni il milite che era a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa, rimasta schiacciata dal tir nell’incidente stradale avvenuto lungo lo svincolo tra la Strada Statale 76 e il casello di Ancona Nord, nel comune di Falconara Marittima.

L’uomo, un 59enne, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dove si trova attualmente in osservazione. Il milite non è in imminente pericolo di vita, è cosciente e sotto choc dopo il tremendo incidente in cui hanno perso la vita il giovane collega (autista) e il paziente che era in ambulanza.

Il mezzo pesante si è rovesciato questa mattina andando ad impattare contro un’ambulanza della Croce Rossa di Senigallia e un suv della Bmw, che transitavano nella corsia opposta. Morti sul colpo il conducente 28enne dell’ambulanza e il paziente a bordo, mentre il volontario Cri è rimasto ferito. Illeso ma sotto choc il conducente del tir.