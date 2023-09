Evacuata in via precauzionale anche un'altra famiglia residente in uno altro stabile vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona

ANCONA – Otto famiglie sono state evacuate a seguito del dissesto di una palazzina a Falconara Marittima, in via Canonico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona per le verifiche. L’intervento ieri pomeriggio – 29 settembre.

Evacuata in via precauzionale anche un’altra famiglia residente in uno altro stabile vicino. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Municipale, i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima e l’ufficio Tecnico del Comune.