Ancona, fa pipì davanti ad una vetrina e infastidisce i passanti. Nei guai un 30enne

ANCONA – Ieri sera, lunedì 18 gennaio, le Volanti sono intervenute nelle vicinane di un mercato nel capoluogo in quanto un uomo vestito con una tuta nera, un cappotto dello stesso colore, cappello con visiera e cuffie alle orecchie, disturbava i passanti. Brutte parole nei confronti delle persone. Ma il giovane non si è limitato a questo: ha anche urinato davanti ad una vetrina.

Un commerciante si è anche rivolto a lui dicendogli di non sporcare la proprietà altrui ma è stato insultato. L’uomo vestito di nero ha anche cercato di tirargli una bottiglia di birra.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente e hanno identificato il giovane. Si tratta di un 30enne già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato portato in Questura e denunciato, in stato di libertà, per il reato di minaccia e sanzionato per reati contrari alla pubblica decenza. L’uomo è stato anche sottoposto alla misura dell’avviso orale del Questore.