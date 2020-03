Ancona: ex sede Pci verso il recupero. Intesa tra Regione Marche e Erap

ANCONA- L’ex sede del Pci in via Cialdini 3 verso il recupero, Regione Marche ed Erap collaboreranno alla sua ristrutturazione. Nell’immobile, situato in pieno centro ad Ancona, era nata la seconda esperienza di occupazione abitativa di Casa de ‘Nialtri. L’edificio di proprietà regionale rientra tra quelli finanziati nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, con uno stanziamento di 800 mila euro (546 mila l’importo per i lavori). La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con l’Erap che sarà sottoscritto nei prossimi giorni.

«L’intesa verrà siglata per avvalersi delle capacità professionali dell’ente che collaboreranno con quelle della Regione- spiega l’assessore al Patrimonio, Fabrizio Cesetti –. Questo allo scopo di velocizzare i tempi di attuazione dell’intervento che risulteranno più celeri grazie alla ripartizione degli adempimenti tra i professionisti della Giunta regionale e dell’Erap, restituendo alla città di Ancona un altro importante contenitore immobiliare nel suo centro cittadino. Un immobile inizialmente occupato in maniera abusiva, poi liberato con un percorso condiviso che ha consentito di ospitare gli occupanti all’intero delle strutture individuate».

Come previsto dalla convenzione, l’Erap si occuperà della progettazione e svolgerà il ruolo di Stazione appaltante dell’opera. La Regione si farà carico della validazione dei progetti e assumerà la direzione dei lavori, il collaudo, la stipula del contratto di appalto.