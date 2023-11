Ancona, evita il controllo della polizia in tribunale: denunciato

L'uomo, un residente anconetano, è stato deferito in stato di libertà per resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità

ANCONA – Nella sede del Tribunale del Capoluogo, un equipaggio della Sezione Radiomobile del Norm dipendente dalla Compagnia carabinieri di Ancona, questa mattina, 15 novembre, procedeva al controllo di un soggetto. L’uomo in un primo momento tassativamente si rifiutava di fornire le proprie generalità e cercava di allontanarsi, dimenandosi, opponendo resistenza ed inveendo contro gli operatori, i quali solo in un secondo momento, dopo averlo bloccato, riuscivano ad ottenere un documento di identità ed a trasportare il soggetto presso il Comando Provinciale Carabinieri per le formalità di rito. Il soggetto, un residente anconetano, veniva deferito in stato di libertà per resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità.