Ancona celebra il piatto della tradizione: al via l’evento Stoccafisso de San Ceriago

ANCONA – Il piatto per eccezione della storia anconetana è lo stoccafisso. E non c’è miglior periodo per celebrarlo se non in corrispondenza dei festeggiamenti per il patrono della città. Il 4 maggio, infatti, ricorre la festività di San Ciriaco. E da lunedì 2 al 13 maggio l’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana ha deciso di organizzare un evento a tema per omaggiare un’antica tradizione culinaria che ha reso caratteristica la cucina anconetana. Va in scena “Stoccafisso de San Ceriago”, ovvero la possibilità di poter degustare il piatto tipico in 31 ristoranti di Ancona.

La manifestazione

Un modo per dare un’offerta in più ai tanti avventori che in quei giorni saranno in città in occasione della Fiera di San Ciriaco. Ma soprattutto per inaugurare con una proposta accattivante la stagione turistica. «In un periodo difficile quale quello pandemico e post pandemico – afferma il presidente dell’Accademia dello Stoccafisso, Pericle Truja – occorre fare di tutto per attirare i turisti stranieri, non solo con le bellezze paesaggistiche e con i beni archeologici e storico artistici, ma anche con la buona cucina». I ristoranti che hanno aderito all’iniziativa sono: Da Giacchetti, Elis Marchetti Conero Golf, Emilia Mare, Il Fortino Napoleonico, il Giardino, Il Laghetto da Marcello, L’Accademia, L’Arnia del Cuciniere, La Botte, La Cantinetta del Conero, La Degosteria, La Moretta, La Tavola del Carmine, La Vecchia Osteria, Le Tredici Cannelle, la Locanda del Porto, Manifattura di Mare, Maffy Camera Café, Miscia Vino e Cucina, Osteria Bottega di Pinocchio, Osteria del Baffo, Osteria del Pozzo, Pesci Fuor D’Acqua, Ristorante Gino, Trattoria Carotti, Trattoria Da Nordio al Mare, Trattoria del Piano, Trattoria Irma, Trattoria La Cantineta, Trattoria Mafalda, Wine not?. Al prezzo concordato di 27 euro sarà possibile degustare un’entrèe a base di stoccafisso, una porzione di stoccafisso con le patate, un calice di vino e acqua. Il menù dedicato sarà disponibile tutti i giorni, ad eccetto del sabato e la domenica.

Verso Stoccafissando 2022

L’Accademia dello Stoccafisso negli ultimi tempi ha dato una sostanziale accelerata all’organizzazione delle iniziative dedicate al piatto della tradizione. Infatti «Stoccafisso de San Ceriago è una vera e propria novità che è arrivata alla sua seconda edizione – riferisce il segretario dell’Accademia, Elio Brutti – e visto il successo ottenuto l’anno scorso abbiamo deciso di replicare, ma prolungando un po’ il periodo». Infatti se l’anno scorso ha avuto la durata di un solo weekend, adesso si è arrivati addirittura a 10 giorni. «E non è detto che il prossimo anno non si dedichi tutto il mese di maggio a questa iniziativa» precisa Brutti. Ma non ha fatto nemmeno in tempo ad essere inaugurata l’iniziativa, che già l’Accademia dello Stoccafisso è al lavoro per l’edizione 2022 di Stoccafissando, ovvero la manifestazione clou dedicata al piatto della tradizione. «Stiamo mettendo mano all’organizzazione – racconta il segretario – e come ogni anno l’evento si svolgerà in autunno».