Ancona, tutti gli eventi e le novità dell’estate 2020

ANCONA – Dalla rassegna di cinema alla Mole Vanvitelliana al teatro per ragazzi nel parco dell’ex Crass, passando per il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi e i grandi festival estivi. Dalla grande mostra “Letizia Battaglia. Storie di strada” che sarà ospitata all’ex Lazzaretto alle novità dell’estate anconetana, tra cui la rassegna “I libri e la città”, il progetto di giardino pop-up al parco del Cardeto e alcuni appuntamenti di musica classica alla Mole. Prende forma il calendario degli eventi estivi nel capoluogo dorico, che prevede anche un sistema di streaming diffuso.

Paolo Marasca

«La macchina organizzativa è composta dal Comune – spiega l’assessore alla Cultura Paolo Marasca – da Marche Teatro, da La Mole e dagli organizzatori dei festival. La cooperazione tra i festival di Ancona e la loro capacità di mettersi gli uni a servizio degli altri, nonché di costruire un calendario organico assieme al Comune di Ancona, sono stati degli elementi fondamentali».

Per rispettare i protocolli e garantire a tutti la possibilità di fruizione degli eventi e delle attività culturali, assieme a Marche Teatro, il Comune ha studiato un sistema di streaming diffuso. Lo streaming diffonderà online in diretta e, successivamente, lascerà a disposizione gli eventi per quanti vorranno usufruirne: cittadini ma anche operatori commerciali, locali, ristoranti, non dovranno far altro che collegarsi ai link e alla piattaforma indicata per permettere ai clienti di assistere agli spettacoli. Il Comune si farà carico di una serie di streaming, mentre altri saranno a discrezione dei singoli organizzatori.

MOLE VANVITELLIANA – Per gli eventi estivi la Corte della Mole potrà ospitare 308 persone distanziate, ma si potrà arrivare anche a 450 se si considerano i conviventi. L’Arena Cinema della Mole ospiterà il cinema dal 27 giugno al 28 agosto, mentre nelle Sale Vanvitelli dal 25 luglio a gennaio ci sarà la mostra “Letizia Battaglia, Storie di strada”, presentata a Palazzo Reale di Milano a dicembre. Il progetto Presente, con cui il Comune di Ancona si è aggiudicato il bando Valore Territorio della Fondazione Cariverona, avvierà invece una call per artisti, operatori e associazioni. La call, che prevede un contributo economico e un sostegno pratico, è la prosecuzione fisica del progetto di piattaforma digitale, avviato sin dai primi giorni del lockdown, che ha raccolto più di cento contributi culturali avviando anche progetti da zero.

Inoltre il 3 luglio, alle ore 18, sarà inaugurato lo spazio MicaMole: il progetto Presente ha permesso la realizzazione, nella Corte della Mole, di questo spazio di ristorazione sociale che coinvolgerà insegnanti di sostegno e tanti “ragazzi speciali”. La Mole ospiterà, eccezionalmente, anche alcuni appuntamenti a cura degli Amici della Musica e degli Amici della Lirica, previsti nel corso dell’anno e successivamente rinviati o rimasti in attesa. Una mini-rassegna porterà in una location tradizionalmente dedicata al pop, al jazz e al contemporaneo, grandi talenti della musica classica.

“I Libri e la città” è invece la rassegna che impegnerà tutti i lunedì la Corte della Mole all’ora dell’aperitivo. «La Mole è al centro del calendario estivo – spiega Marasca – ma ci saranno anche tanti eventi che avranno luogo nei quartieri della città, come proiezioni cinematografiche e attività di intrattenimento in piazze e frazioni. Alcune location saranno Posatora, Villa Beer, Torrette, Aspio, Passetto.

Parco del Cardeto

PARCO DEL CARDETO – Il parco diventerà, grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e Coldiretti Marche, un luogo in cui la poesia della natura inviterà i cittadini alla cura: il progetto Presente proporrà, infatti, una formula di giardino pop-up che attraverserà il parco, senza incidere nella sua peculiarità ambientale, coinvolgendo la comunità e invitandola a prendersi cura dell’ambiente, e dunque simbolicamente di se stessa, a partire da un periodo come quello che stiamo attraversando.

TEATRO PER RAGAZZI – Riparte questa estate da un nuovo progetto ideato da Marche Teatro/Teatro del Canguro. Dal 13 al 31 luglio, per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), i piccoli spettatori potranno immergersi in un’avventura a cielo aperto all’interno del Parco dell’Ex Crass (ingresso via Cristoforo Colombo 106). “Questa volta l’eroe sarai tu!” – Percorso per bambini coraggiosi alla ricerca del tempo perduto, questo il titolo del progetto che simulerà “l’eroica” vicenda di ciascun bambino partecipante alle prese con il cattivo mago dalla faccia verde. La programmazione, dopo una pausa nel mese di agosto, riprenderà la prima settimana di settembre con i tradizionali weekend al Teatrino del Piano. Saranno rappresentati due differenti titoli del repertorio “Le storie del bosco” (5 e 6 – 12 e 13 settembre alle ore 18.30) per bambini dai 3 anni e “C’erano una volta” (19 e 20 – 26 e 27 settembre ore 18.30), per bambini dai 4 anni.

FESTIVAL ESTIVI – Il festival Cinematica, previsto per il periodo primaverile, si ridisegna per l’estate. Aprirà la rassegna il 3 luglio la mostra del regista e videomaker Virgilio Villoresi eccezionalmente presente con le sue “sculture in movimento” alla Pinacoteca di Ancona. Sconcerti, la tradizionale rassegna che si muove alla scoperta di talenti musicali della scena indipendente italiana, curata da Arci, e che culminerà nel festival La mia generazione, ospiterà nella Corte della Mole, Canarie, Davide Toffolo, Oppoppoio e un incontro sulla scena indipendente marchigiana. Sensi d’Estate, la storica rassegna a cura del Museo Omero, presenterà appuntamenti tutti i mercoledì dal 15 luglio, con ospiti come Syusy Blady e il Nino Rota Ensemble in un omaggio a Federico Fellini. Il festival AnconaJazz 2020 è frutto del lavoro di Spaziomusica, che dal 16 al 19 luglio riunirà nella Corte della Mole e in altre location, protagonisti della scena jazz nazionale, con un occhio particolare ai talenti marchigiani.

Il festival KA – Nuovo immaginario migrante sposterà il proprio centro gravitazionale sulla stagione autunnale, e proporrà nel periodo estivo un singolo appuntamento di anteprima con il regista Andrea Marinelli. Il festival La Punta della Lingua arriva alla XV edizione con la direzione artistica di Luigi Socci e Valerio Cuccaroni. Tra gli ospiti Franco Arminio, Stefano Dal Bianco, Frida Neri e Massimo Raffaeli, videopoesie in collaborazione con lo Zebra Poetry Film Festival di Berlino. Il Conero Dance Festival proporrà i consueti appuntamenti di danza dal vivo e di commistione artistica, con ospiti danzatori del Tanztheater di Pina Bausch. Il festival Acusmatiq si concentrerà in un weekend d’inizio agosto con ospiti nazionali e il festival Adriatico Mediterraneo, nell’anno di celebrazione della carta di Ancona, proporrà un palinsesto artistico di grande qualità.

Mauro Ermanno Giovanardi

Il festival La mia generazione (10-13 settembre) diventerà la grande vetrina musicale della città, proponendo un evento in streaming nazionale che coinvolgerà due location fisiche (Teatro delle Muse e Mole Vanvitelliana) con incontri e concerti, cui sarà possibile assistere dal vivo e in streaming su maxi-schermi e online e tv in tutta Italia. «Durante l’estate – spiega Marasca – Mauro Ermanno Giovanardi verrà ad Ancona per presentare il festival e terrà un concerto. Stiamo definendo la location e il giorno». Settembre si chiuderà con l’appuntamento dell’Ancona Flower Show e con il Festival della storia al suo secondo anno di attività.

Il Festival KUM! si impegnerà ad affrontare il tema della cura nell’anno straordinario che stiamo vivendo, con incontri dedicati all’evento pandemico. «Tipicità in Blu non sarà sviluppato come un festival – spiega Marasca – ma con incontri che si svolgeranno durante l’anno. Per quanto riguarda Spilla, stiamo valutando di organizzare un evento e il festival collaborerà con La mia generazione. Weekendoit, dedicato alla condivisione e all’apprendimento delle tecniche artigianali, anziché svolgersi a luglio si terrà in autunno».

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA – L’assessore Marasca spiega che «dopo aver promosso la conferma di Parma nel 2021, Ancona, che aveva consegnato il proprio dossier all’inizio di marzo, lo ha ripreso in mano alla luce di quanto accaduto e sta tuttora accadendo. La capacità di reazione della comunità culturale di Ancona è stata, d’altronde, confermata dalla vitalità mostrata in questi mesi. Il dossier resta il frutto di una grande partecipazione della città, con circa 70 progetti arrivati, discussi ed elaborati assieme, di un team di lavoro nato in seno al progetto Presente, e di un’attenzione particolare al ruolo sociale della cultura, oggi più necessario che mai». La presentazione del dossier e della candidatura si svolgerà nella Corte della Mole il 2 agosto.

Di seguito tutti i programmi: