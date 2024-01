Ancona, evaso dai domiciliari è stato scovato in una soffitta al Piano. Scatta il braccialetto elettronico

L'uomo era evaso dai domiciliari ad ottobre scorso. I primi di gennaio è stato scovato in una soffitta del Piano

ANCONA – Convalidato l’arresto del latitante evaso dagli arresti domiciliari il 20 ottobre 2023 ed arrestato dai poliziotti nella mattinata del 5 gennaio.

La vicenda

L’indagato, che all’epoca dei fatti, ovvero il 14 ottobre scorso, era stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali agli agenti della Questura che lo stavano sottoponendo ad un controllo ed inosservanza del provvedimento di espulsione dal territorio italiano, disposto dal Prefetto di Ancona, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. All’esito della convalida dell’arresto di ottobre, l’uomo, di origini rumene, era stato collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, tuttavia, si dava alla latitanza dopo nemmeno una settimana, nonostante il provvedimento cautelare personale disposto dal GIP di Ancona, gli imponesse di rimanere di non allontanarsi dal proprio domicilio.

L’attività investigativa della Squadra Mobile, riusciva in questo periodo, a rintracciare l’evaso ed arrestarlo il 5 gennaio scorso, dopo averlo stanato da una soffitta di un appartamento del Piano dove l’indagato aveva trovato rifugio.

All’esito della convalida dell’arresto, avvenuta ieri, 7 gennaio, dopo aver trascorso il sabato notte nelle cellette di sicurezza della Questura, il Gip disponeva il ripristino degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.