Ancona, evacuato primo piano del Tribunale per principio di incendio domato

ANCONA – Una squadra dei vigili del fuoco di Ancona sta intervenendo al Tribunale di Ancona, dove è stato evacuato il primo piano de Palazzo di Giustizia, in seguito ad un principio di incendio sviluppatosi attorno alle 12 e subito domato.

In seguito all’odore di bruciato percepito all’interno della struttura, è scattato il piano emergenza e personale, avvocati e cittadini, sono stati fatti uscire in strada, fuori dal palazzo. Al momento non risultano persone intossicate. Sono in corso verifiche delle fiamme rosse per accertare le cause.

Evacuato anche il quinto piano del palazzo, chiuso dopo essere stato dichiarato inagibile in seguito alla scossa sismica del 9 novembre: in questo piano infatti dovranno essere eseguiti lavori di controsoffittatura.