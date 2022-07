Estetiste e parrucchieri, boom di richieste. Scolastica (centro di formazione): «I nostri corsi trampolino per il mondo del lavoro»

Il punto con Paola Baldinelli e Giovanna Giacchetti, del centro di formazione, accreditato dalla Regione Marche, con sede in via Valenti ad Ancona

ANCONA – «C’è un boom di richieste di estetiste e parrucchiere: moltissime imprese ci contattano per cercare personale formato, è un mercato che offre grandi possibilità, sia in termini di prima occupazione che di ricollocamento». A tracciare il quadro sono Paola Baldinelli e Giovanna Giacchetti, “cervello” e “braccia” operative di Scolastica, il centro di formazione, accreditato dalla Regione Marche, con sede in via Valenti ad Ancona, leader nella preparazione al mondo del lavoro, di estetiste, acconciatori, truccatori e parrucchieri.

Un settore, quello del benessere e della cura della persona, che sembra non risentire come gli altri degli effetti pesanti della crisi economica, ma che chiede nel contempo figure professionali formate ad hoc. E Scolastica, in tal senso, è un punto di riferimento per Ancona e il suo hinterland: dal 2002, quando ha aperto i battenti, sono oltre 4.500 i corsisti che hanno tenuto la qualifica di estetiste ed acconciatori. Numeri che testimoniano la qualità della preparazione, tanto apprezzata dagli imprenditori che contattano il centro di formazione per avviare al lavoro chi ha ottenuto l’attestato.

«La formazione – spiegano – è un trampolino di lancio per il mondo del lavoro, un investimento sul proprio futuro, per di più in un settore in cui la richiesta è crescente e anzi c’è carenza di personale rispetto alla domanda. I nostri corsisti dopo aver conseguito l’attestato di estetiste, acconciatori, truccatori e parrucchieri, trovano subito collocamento, per noi una grande soddisfazione a conferma della qualità dei corsi».

La formazione, di durata biennale o triennale, consente l’accesso a prospettive occupazionali differenti: il biennio formativo, con una frequenza di 4 mattine a settimana, conferisce la qualifica professionale che abilita alla professione, mentre il terzo anno di formazione consente di diventare imprenditori, ovvero di ottenere una licenza, utile ad esempio anche per operare come centro estetico all’interno di una palestra.

Un successo per Scolastica, che negli anni ha puntato sulla qualità dell’offerta formativa e sulle ultime tendenze del settore benessere, permettendo alle allieve e agli allievi di utilizzare, durante i corsi, i migliori prodotti sul mercato, i più in voga nelle fiere di settore come il Cosmoprof. Un valore aggiunto che orienta tanti a scegliere proprio il centro di via Valenti.

Il team Scolastica al lavoro

A frequentare i corsi non sono solo i giovani, ma anche persone che vogliono rimettersi in gioco, o che hanno perso l’occupazione sotto i colpi della crisi e che vedono nella formazione una importante opportunità di ricollocamento. «Grazie alle competenze trasversali dei nostri insegnanti – concludono – i nostri corsisti sono richiestissimi anche per trucco e acconciature in occasione di spettacoli teatrali».

«Allievi e allieve sono entusiasti di approcciarsi al mondo dell’estetica – racconta Fabrizia Ricci, formatrice di Scolastica – Molti decidono di proseguire dopo il biennio per diventare imprenditori. Una volta qua si apre un universo di possibilità che non si aspettavano: qui trovano oltre all’estetica di base, anche l’approccio olistico ed orientale».

Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2022/2023. Scolastica, con i suoi spazi accoglienti e un comodo parcheggio gratuito, si trova In via Valenti, 1, presso il Centro Mirum ad Ancona.