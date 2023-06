Estate in sicurezza, riunione in Prefettura: disposto rafforzamento vigilanza in spiaggia e mare

ANCONA – Potenziamento della vigilanza nelle strutture balneari nei fine settimana e nelle ore notturne e rafforzamento dei pattugliamenti in mare. Sono alcune delle misure decise per la stagione estiva dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Darco Pellos, che si è svolto oggi in Prefettura ad Anca. Presenti i vertici delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto e i sindaci, tra questi anche il primo cittadino appena proclamato sindaco di Ancona, Daniele Silvetti.

Riconfermata, come la passata stagione, la presenza del dispositivo antincendio dei Vigili del Fuoco nel Parco del Conero, che sarà integrato anche con una squadra nautica che controllerà le spiagge. La guardia di finanza effettuerà servizi di contrasto all’abusivismo e alla contraffazione in spiaggia, mentre è previsto il rafforzamento dei pattugliamenti via mare e via terra della Capitaneria di porto per la sicurezza della balneazione.

Per quanto riguarda i controlli viari è stato disposto l’utilizzo del telelaser sulla Strada provinciale del Conero, per contrastare l’eccesso di velocità.