“Estate insieme in Sicurezza”, tra Numana e Marcelli con il naso all’insù per il passaggio dell’elicottero della polizia

ANCONA – Ha sorvolato i cieli della Riviera del Conero suscitando grande curiosità fra i bagnanti che affollavano il litorale tra Numana e Marcelli in quei momenti, l’elicottero della Polizia dell’11esimo Reparto Volo di Pescara, con a bordo i poliziotti, nell’ambito dell’iniziativa “Estate insieme in sicurezza” disposta dal Questore di Ancona Cesare Capocasa.

Obiettivo dell’iniziativa di prossimità, quella di scongiurare potenziali criticità derivanti dall’alto numero di presenza in mare di natanti e bagnati, ma anche per la riduzione del rischio incendi nelle zone boschive e per il monitoraggio strategico delle principali reti viarie.

Oltre all’elicottero, che ha sorvolato la zona, anche i poliziotti del Commissariato di Polizia di Osimo che a bordo della moto d’acqua, hanno vigilato sulla sicurezza in mare di bagnanti e natanti, I poliziotti hanno allestito un presidio in piazza Miramare di Marcelli di Numana proprio allo scopo di intercettare le esigenze di sicurezza dei tanti turisti contattati e fornire consigli pratici per non cadere vittime di reati di persone senza scrupoli o per risolvere situazioni interpersonali apparentemente irrisolvibili.

Il presidio in Piazza Miramare a Marcelli

Hanno partecipato all’iniziativa il personale della C.R.I. dei Comitati di Loreto ed Osimo con Nala, un docile incrocio tra pastore tedesco e cane corso, addestrata per la ricerca di dispersi su macerie o per calamità , che da vera star si è lasciata avvicinare ed accarezzare da tanti bambini in vacanza con le loro famiglie. Sono stati distribuiti depliant illustrativi delle tante attività che la Polizia di Stato e la CRI svolgono ogni giorno al servizio del cittadino e per il cittadino; i bambini hanno ricevuto anche simpatici e colorati braccialetti, firmata C.R.I., da sfoggiare in spiaggia.

I servizi “Estate insieme in sicurezza”, proseguiranno per tutta l’estate, in particolare nei fine settimana, e vedranno un rafforzamento dei servizi di prevenzione a carattere generale ed un potenziamento dei servizi straordinari di controllo del territorio nelle località del tratto rivierasco compreso tra Senigallia e Numana, in grado di ridurre il rischio di eventi criminosi.