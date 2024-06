Ancona estate: ecco le iniziative ai laghetti del Passetto tra food, sport e musica

ANCONA – Luogo di ritrovo e area panoramica per eccellenza: i Laghetti del Passetto ora diventano un punto di interesse per cittadini e turisti. A conferma dell’investimento voluto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e all’Economia della Notte guidato da Marco Battino, è stato presentato il calendario di eventi. «Con gli eventi ai Laghetti presentiamo un grande esempio di contaminazione fra enogastronomia, sport e intrattenimento. Questi sono gli ingredienti per la valorizzazione di un punto strategico della città. Fondamentale in questo senso lavorare unendo le energie di vari settori per condividere al massimo la fruibilità di una delle location più identitarie e caratterizzanti della nostra città».

«Fra offerta enogastronomica con il food truck, serate di musica e ballo nei pressi della piscina e torneo nazionale di pallacanestro ‘tre contro tre’ nell’area adibita al pattinaggio, – commenta l’Assessore all’Economia della notte e alle Politiche Giovanili Marco Battino – l’amministrazione comunale intende rilanciare uno dei luoghi più suggestivi della città proponendo un’offerta capace di andare incontro a tutte le fasce d‘età».

Calendario di eventi ai Laghetti del Passetto fra balli e musica

Partiranno venerdì 21 giugno le serate estive in musica presso la suggestiva location dei laghetti del Passetto, nelle idonee piste da ballo.

Il calendario degli eventi, che si snoda per tutto il mese di luglio ogni venerdì e sabato, è stato presentato stamattina in conferenza stampa dall’Assessore all’Economia della notte Marco Battino. Il primo weekend tripletta fra venerdì e domenica: venerdì 21 giugno andrà in scena la band ‘If play 80’s’, sabato 22 giugno si esibiranno I pronipoti e domenica 23 giugno Charlie Rock. Sabato 29 giugno Dust – Just for Fun (Andrea Dust Polverini). Altre due serate in stile boogie per la band ‘Charlie rock’, che si esibirà venerdì 28 giugno e venerdì 26 luglio. Venerdì 12 luglio Alessandra Gallicchio trio, sabato 13 luglio Ritmo latino e sabato 20 luglio Veronica Key e per finire sabato 27 luglio Tanamadana Band.

Con Silverback arriva il torneo nazionale di basket

La manifestazione ‘Laghetti Fest’ chiamerà a raccolta quasi 300 atleti dal 9 al 13 luglio con il torneo nazionale di basket ‘tre contro tre’ (noto come streetball), dal 2020 riconosciuto ufficialmente disciplina olimpica. I tornei proposti dalla ASD Silverback saranno quattro, tutti riconosciuti a livello nazionale dalle FIP (Federazione Italiana Pallacanestro): tre per gli under e uno per i senior, considerato tra le manifestazioni più importanti e storiche della penisola. Le ultime partite saranno intervallate da spettacoli e intrattenimento di cantanti emergenti, corpi di danza e tanti altri spettacoli racchiusi in spot fra una partita e l’altra. Durante tutta la manifestazione sarà presente musica con dj set di sottofondo e speaker per l’intrattenimento sportivo.

Food truck targato Elis Marchetti

Spazio anche all’enogastronomia grazie al food truck targato Elis Marchetti: presente in conferenza stampa, per l’occasione, anche lo chef che a partire da metà luglio, con il suo food truck operativo dalle 16,30 alle 23,30, garantirà prelibatezze del territorio, grazie alla ricerca dell’equilibrio fra tradizione e innovazione. Il chioschetto rimarrà operativo fino a settembre e risponderà a prestabiliti requisiti di temporaneità, adeguandosi al contesto ambientale e paesaggistico.

Parco del Conero

Partner del progetto di riqualificazione dei Laghetti del Passetto è l’ente Parco del Conero, per il quale è intervenuto in conferenza stampa il presidente Luigi Conte: «È molto importante che l’Amministrazione Comunale di Ancona valorizzi quest’area che costituisce il confine a nord del Parco del Conero. Nelle ultime due edizioni del Festival del Parco abbiamo previsto nel nostro calendario alcuni incontri proprio in quest’area dedicati alla valorizzazione della biodiversità di cui il Parco del Conero è uno scrigno prezioso che va conosciuto e tutelato. Per questo motivo, attraverso iniziative formative e informative dedicate soprattutto ai più giovani, forniamo buone pratiche sulle abitudini di vita di tutta la fauna che insiste nel Parco, a partire dall’erpetofauna, avifauna e i grandi mammiferi. Ben vengano quindi eventi pubblici e occasioni di incontro con l’auspicio che vi sia una particolare attenzione a non disperdere rifiuti e a rispettare le specie animali e vegetali che vivono nella vicina falesia calcarea».

Pallacanestro giovanile con il CAB Stamura fino a settembre

Attività di avviamento allo sport verrà proposta dalla storica società anconetana di pallacanestro CAB Stamura tutti i sabati e domeniche pomeriggio, dalle 18 alle 20 circa, dal 22 giugno al 30 giugno e dal 20 luglio sino alla fine del mese di settembre. I tecnici federali del CAB saranno a disposizione dei cestisti in erba dai 5 ai 10 anni. Le squadre miste potranno giocare all’interno della pista di pattinaggio, parzialmente adibita a campo da basket con canestri mobili.