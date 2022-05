Ancona, escono dal market con il carrello pieno e senza pagare. Nei guai per tentato furto 2 persone

È accaduto in un supermercato di via Scataglini: il personale della sicurezza del supermercato si è accorto di due anconetani che erano usciti senza pagare. Nel carretto 170 euro di merce

ANCONA- Avevano fatto la spesa utilizzando il carrello ma, al momento del pagamento, sono usciti da uno sportello non allarmato e vietato all’accesso del pubblico. È accaduto in un supermercato di via Scataglini, dove il personale della sicurezza del supermercato ha sorpreso due persone che avevano nel carrello merce per un valore complessivo di circa 170 euro.

Giunti sul posto i poliziotti delle Volanti appuravano che i due anconetani, un uomo ed una donna, rispettivamente di 50 e circa 20 anni, erano stati visti uscire dal negozio, con il carrello pieno di prodotti, da un cancelletto non allarmato e vietato all’accesso pubblico. Alla richiesta di scontrino fiscale i predetti riferivano di averla acquistata altrove pertanto si rendeva necessario l’intervento dei Poliziotti sul luogo del tentato furto.

Il responsabile del punto vendita ha riconosciuto immediatamente la merce. Inoltre, poiché era perfettamente integra e per tanto rivendibile, è stata restituita dai due al titolare del negozio.

Al termine degli accertamenti di rito i due presunti responsabili della sottrazione della merce, sono stati deferiti all’A.G. a piede libero, per tentato furto aggravato in concorso.