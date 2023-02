Ancona, dà in escandescenze in mutande al Viale: 55enne a Torrette

ANCONA – Urla in mutande per strada: attimi di paura, poco fa, al viale della Vittoria. Qui, nei pressi del Passetto, e precisamente all’altezza di via Lauro De Bosis, un uomo di 55 anni ha dato in escandescenze per strada. È successo oggi (20 febbraio), intorno alle 10.

Era in mutande quando avrebbe cominciato ad urlare frasi sconnesse e prive di senso. Chi si trovava lì, ha riferito della sua aggressività. Notato dai molti passanti che poco fa transitavano in centro, è scattato immediatamente l’allarme al 112, il Nue (Numero unico di emergenza).

Sul posto, in una manciata di minuti, a sirene spiegate, sono intervenute due volanti della Polizia, partite dalla Questura di via Marini. La sala operativa del 118 ha invece inviato i mezzi della Croce gialla e l’automedica. Un intervento difficile, ma i sanitari sono riusciti a trattare l’uomo sul posto.

Una volta tranquillizzato, il 55enne è stato traportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Sembrerebbe – ma il condizionale è d’obbligo perché non v’è ancora alcuna certezza – che il signore, durante la sua passeggiata in mutande, abbia aggredito una persona.

Servizio in aggiornamento