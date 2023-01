Ancona, esagitato rifiuta le cure e aggredisce i poliziotti: caos in Psichiatria

ANCONA – Pomeriggio concitato quello di ieri all’ospedale regionale di Torrette nel reparto di Psichiatria, dove un paziente – un ragazzo italiano di 25 anni – stava dando in escandescenze ed essendo particolarmente esagitato, stava creando problemi in reparto. Medici e infermieri non riuscivano a calmarlo e a farlo sdraiare sul letto per somministrargli i farmaci, e si erano visti addirittura costretti a dover effettuare un trattamento sanitario per calmarlo. Una situazione che stava degenerando rischiando di paralizzare l’intera attività del reparto, così i sanitari si sono rivolti al 112 chiedendo l’intervento di una Squadra Volante. Giunti in reparto, i poliziotti hanno appreso dai medici che già nei giorni scorsi il ragazzo aveva creato momenti di tensione e preoccupazione in reparto, considerato il suo stato particolarmente agitato. Il personale medico tentava di convincere il paziente a sdraiarsi sul letto, senza ottenere l’esito sperato. Anche gli operatori tentavano di instaurare un dialogo per incentivare il ragazzo alla collaborazione, ma quello – molto alto e robusto – continuava a non essere collaborativo e anzi, reagiva alle richieste spintonando violentemente gli operatori.

Gli agenti hanno dunque tentato di contenerlo ma, nonostante fossero in quattro, hanno avuto un bel da fare per riuscire nell’intento. Il 25enne, fuori di sé, ha opposto una violenta resistenza sferrando calci, pugni e gomitate agli operatori, che hanno riportato contusioni. Anche dopo aver assicurato il giovane sul letto, continuava a dimenarsi e insultare i poliziotti, finché il personale sanitario non è riuscito a somministrargli un sedativo. Il 25enne, che resta ricoverato in Psichiatria, sarà denunciato per i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni.