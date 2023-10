Lo spettacolo andrà in scena il prossimo 22 ottobre al teatro delle Muse di Ancona. Per la prima volta, in platea, uno strumento registrerà i battiti del cuore di fronte alle performance dei big della musica

ANCONA – Arriva l’Equipe 84 alle Muse con Maurizio Vandelli. Il cantante di innumerevoli successi degli anni ’60 e ’70 è pronto a coinvolgere il pubblico anconetano con la sua musica, insieme agli Operapop e a un tributo a Michael Jackson e ai Queen.

Si chiamerà «Battiti di musica» lo spettacolo che andrà in scena il prossimo 22 ottobre al teatro delle Muse di Ancona, in piazza della Repubblica. Per la prima volta, in platea, alle Muse, uno strumento registrerà i battiti del cuore di fronte alle performance dei big della musica.

L’evento, organizzato dal Rotary club Ancona Conero in collaborazione con gli altri club Rotary, il Comune dorico e l’associazione culturale Sulvic, sarà uno spettacolo musicale a scopo di beneficenza.

Il dottor Roberto Trignani

«La musica è vibrazione – fa sapere il dottor Roberto Trignani (neurologo e presidente del Rotary club Ancona Conero) – e rappresenta il veicolo ideale per raggiungere la profondità vibrazionale di ogni essere umano».

Così, esaminando le emozioni della persona, possono essere studiate anche le turbe mentali, lo stato d’ansia e la depressione. Oltre allo scopo medico scientifico, lo spettacolo del 22 sarà l’occasione per devolvere il ricavato netto dell’iniziativa al progetto «Una vela per tutti» promosso dall’Ancona Yacht Club e rivolto a persone con problemi di salute mentale.

In tutto ciò, lo dicevamo, risuonerà la melodia e la lirica italiana con gli Operapop, mentre l’orchestra dell’Istituto sinfonico abruzzese del maestro Roberto Molinelli si occuperà della parte internazionale, con uno speciale tributo a Michael Jackson e ai Queen.

L’appuntamento per il 22 ottobre è alle 17.30, ingresso 25 euro. Per le prevendite, si prega di contattare il numero 07152525 o di scrivere a biglietteria@teatrodellemuse.org.