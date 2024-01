Epifania, tradizione e appuntamenti da non perdere nelle Marche

ANCONA – ‘L’Epifania tutte le feste si porta via’. Proprio come sostiene il detto popolare, il 6 gennaio si chiude il ciclo delle festività natalizie. Alla tradizione cristiana, con cui si commemora la visita dei re Magi a Gesù in Betlemme, si è affiancata la figura popolare della Befana, la vecchina ‘a cavallo’ della sua scopa volante che infila dolci nella calza dei bambini buoni e carbone in quelle di chi è stato meno buono.

La tradizione nelle Marche

Tradizione caratteristica di questo periodo nelle Marche, il rito della Pasquella, il canto popolare con cui si portava in scena la storia della nascita di Gesù nei casolari di campagna. Giovani e ragazzi vestiti da pastori, con in mano fisarmonica, zampogna e cembalo, iniziavano a girare per le strade dei paesi e per le contrade già alcuni giorni prima della ricorrenza religiosa.

Un canto di questua con cui i pastori giravano di casa in casa per augurare buona Epifania e ricevendo in cambio doni. Una tradizione che ancora oggi la Pasquella di Varano porta avanti ininterrottamente dal 1965 e che nella frazione anconetana prevede il passaggio in una contrada chiamata Mulino Casaccia, dove i cantori terminano con un momento goliardico a tarallucci e vino.

Gli appuntamenti da non perdere

‘La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana: Viva, viva la Befana!’ dice il detto popolare. Insieme al Natale, l’Epifania è una delle feste più attese dai più piccoli. Nelle Marche in questa giornata sono diversi gli appuntamenti da non perdere.

Ad Urbania il 6 gennaio va in scena la 27esima Festa nazionale della Befana. Momento clou, la discesa della Befana dalla torre civica, con il tradizionale lancio di dolciumi. Si parte la mattina alle 10 con l’apertura dell’Ufficio Postale della Befana e con la visita guidata alla casa della vecchina (fino alle 19). La Befana ad Urbania girerà per le vie del centro storico in sella ad una bici d’epoca, mentre alle 15 sarà la volta del Palio della Befana. A chiudere la manifestazione sarà il Befanight (ore 22) con musica e dj-set. Presenti nel borgo pesarese, anche espositori di artigianato e cibi provenienti da ogni parte d’Italia.

Ad Ancona l’appuntamento per i più piccoli è alle 16.30 in piazza Roma con uno show dedicato ai bambini. Lo spettacolo vedrà la presenza della Befana che intratterrà i bimbi con scherzi e dolcetti. Seguirà la Corale Grilli con il concerto “Christmas time pop”. La vecchina sarà anche a bordo dell’autobus storico che dalle 15.30 alle 19.30 effettuerà il giro delle frazioni del capoluogo marchigiano con tappe a Varano, Massignano, Candia e Sappanico.

Al castello di Genga per la gioia dei bambini si potrà visitare la Casetta della Befana (dalle 15,30 alle 19,30) all’interno del Chiostro del Museo di Genga. Saranno presenti mercatini dell’artigianato e si potranno effettuare visite guidate al museo. Alle 17:30 presso la Chiesa di San Clemente l’appuntamento musicale con ‘Welcome 2024 with Opera Pop Tutto è Amore’ nel corso del quale si esibiranno il soprano Francesca Celi, il tenore Enrico Giovagnoli. Alla chitarra acustica Simone Olive, al pianoforte digitale Alessandro Fiorucci e alle percussioni Matteo Pantaleoni.

A Serrapetrona la Befana arriva in moto: l’appuntamento è alle 15 ad Osteria da dove partirà alle 16 alla volta del centro storico. A far da corteo alla vecchina in sella al bolide, ci saranno tanti centauri con moto d’epoca e bolidi più recenti.