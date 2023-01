Ancona, per l’Epifania carabinieri in uniforme storica per le vie del centro

Per la festività il comando provinciale dell'Arma riprende l'iniziativa del Natale. Militari con mantello e sciabola per le strade della città

ANCONA – Interessante iniziativa del comando provinciale dei Carabinieri di Ancona in occasione dell’Epifania. Durante la festività, infatti, il comando ha organizzato uno specifico servizio che prevede una pattuglia di carabinieri in uniforme storica, con mantello e sciabola che avrà lo scopo di presidiare le vie del centro storico.



Come già accaduto durante il Natale, la ragione dell’iniziativa sarà duplice: oltre a intensificare i classici controlli che saranno supportati dalle pattuglie delle stazioni e da quelle del radiomobile, il comando provinciale con la presenza dei carabinieri in alta uniforme si prefigge l’obiettivo di alimentare il rapporto con la cittadinanza tramite il colloquio diretto. Nella precedente iniziativa, infatti, sono stati numerosi i bambini e, in generale, i frequentatori delle vie del centro di Ancona che hanno fatto domande ai carabinieri e richiesto di poter essere fotografati insieme ai militari dell’Arma nella loro caratteristica uniforme.