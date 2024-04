Ancona, entra in una stazione di servizio di Torrette e consuma alcolici: arrestato

ANCONA – Entra in una stazione di servizio, mette a soqquadro gli uffici, ruba gli oggetti e consuma alcolici. È accaduto nella mattinata di ieri (25 aprile). Nei guai, un egiziano di 42 anni: arrestato. Per lui, il questore dorico, Cesare Capocasa, ha emesso anche un foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona.

Tutto è iniziato ieri mattina, quando le Volanti sono intervenute a Torrette, dopo che il gestore del bar di una stazione di servizio aveva riferito al 112 di aver notato – dalle telecamere – la presenza di un uomo nei locali.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti – effettivamente – hanno trovato all’interno un individuo che tentava di nascondersi nei bagni. Dopodiché, si è scagliato contro gli agenti per tentare la fuga. Bloccato e identificato, è risultato essere un 42enne egiziano. Con sé, aveva anche dei strumenti atti allo scasso.

Da un successivo ed accurato controllo del locale, gli agenti accertavano che la porta d’ingresso risultava forzata e i segni erano palesemente riconducibili all’utilizzo del cacciavite rinvenuto addosso all’uomo. Che tra l’altro avrebbe persino divelto un sensore dell’impianto dall’allarme, consumato alcolici e messo a soqquadro l’ufficio. Inoltre, all’esterno, nell’area officina, vi erano due autovetture, di cui una con le porte anteriori e posteriori aperte. Gli abitacoli di entrambi i veicoli erano stati rovistati ed in uno di essi è stato rinvenuto il portafogli dello straniero. All’interno, infatti, oltre a carte varie, vi era custodita la ricevuta a suo nome del permesso di soggiorno.

La dinamica è stata ricostruita alla presenza del gestore della stazione con l’aiuto delle spycam. Lo straniero, condotto presso gli uffici della questura, una volta proceduto alla sua esatta identificazione, è stato tratto in arresto per furto e danneggiamento aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito della direttissima.

In sede di udienza di convalida dell’arresto, tenutasi in mattinata, il giudice ha convalidato l’arresto dello straniero, disponendo inoltre nei suoi confronti la misura del divieto di dimora. Il questore, dando una risposta immediata per tutelare la sicurezza della comunità anconetana, ha emesso nei confronti del cittadino egiziano la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con l’intimazione a lasciare il Comune di Ancona e con il divieto di farvi ritorno per un periodo di tre anni.