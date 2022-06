Ancona, torna a casa dopo la maturità e dà in escandescenze. Interviene la polizia

ANCONA – Lite in famiglia: entra a casa, perde il controllo e dà in escandescenze per la maturità: la madre chiama la polizia. È successo nella serata di ieri, mercoledì 22 giugno, nel quartiere di Pietralacroce, ad Ancona.

Ieri (22 giugno), primo giorno per gli esami di maturità per migliaia di candidati, un giovane sarebbe rientrato a casa in evidente stato di ansia e agitazione. Probabilmente, si stava preoccupando dell’esito della prova scritta di italiano, affrontata qualche ora prima, o di quella che avrebbe dovuto affrontare l’indomani e nei giorni a seguire.

Sta di fatto che il ragazzo – poco più che ventenne – avrebbe iniziato a scaraventare a terra le suppellettili che trovava a portata di mano.

La madre, 55 anni, ha così deciso di comporre il 112, Numero Unico di Emergenza (Nue). Sul posto, in pochi minuti, sono giunti gli operatori delle volanti di Ancona. Sono stati infatti gli agenti della Polizia a riportare la calma nell’appartamento e a sincerarsi del fatto che la madre del giovane non avesse subìto violenze.

Il ragazzo avrebbe riportato delle ferite alle mani.