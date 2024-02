Ancona, entra in bagno ed ha un malore: interviene la polizia

Dopo un'oretta circa i titolari del negozio si sono preoccupati perché non lo hanno visto più uscire e non rispondeva

ANCONA – Nella serata di ieri, 19 febbraio, intorno alle 20, i poliziotti sono intervenuti all’interno di un esercizio commerciale di via Giordano Bruno per aiutare un uomo in difficoltà.

Giunti sul posto i due titolari del negozio riferivano ai poliziotti che, durante la serata, un uomo era entrato nel negozio ed aveva chiesto di poter usufruire urgentemente dei servizi igienici. Passata circa un’ora però non era più stato visto uscire dal bagno e non rispondeva più, nonostante i diversi tentativi del titolare nel parlargli. Sul posto interveniva personale sanitario che prestava le prime cure all’uomo in difficoltà e lo trasportava presso il locale Ospedale. I poliziotti si accertavano delle condizioni di salute dell’uomo e lo identificavano: si trattava di un nigeriano di 38 anni, regolare sul territorio nazionale.

L’uomo aveva avuto un malore a causa dell’abuso di sostanze alcoliche ma dopo aver ricevuto le cure sanitarie aveva ripreso conoscenza.