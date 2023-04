Ancona, Enrico Sparapani alza il velo sulla lista dei Cinquestelle

ANCONA – Anche i Cinquestelle hanno alzato il velo sulla loro lista di appoggio al candidato sindaco Enrico Sparapani per le prossime Comunali di maggio e lo hanno fatto ieri sera al circolo Arti e Mestieri di Torrette di Ancona, con tanti ospiti a cena e alcuni illustri interventi in videoconferenza, da quello del leader pentastellato Giuseppe Conte, a quello dell’europarlamentare Fabio Massimo Castaldo, ma anche quello del coordinatore regionale nonché deputato, Giorgio Fede. Conte ha invitato a supportare attivamente il candidato sindaco dei Cinquestelle, Enrico Sparapani, a stringersi intorno ai valori che hanno contraddistinto da sempre il movimento e, naturalmente, ha incoraggiato lo stesso Sparapani nella corsa al ruolo di primo cittadino.

«Un incontro organizzato soprattutto per presentare i nostri candidati – ha spiegato Enrico Sparapani – e per farli conoscere alla cittadinanza. Siamo partiti in ritardo, con la campagna elettorale, ma le sensazioni sono molto positive, il gruppo c’è, siamo compatti e in una settimana siamo riusciti a organizzare questo evento bellissimo. Ci sarà tanto da fare. Ad Ancona le attività commerciali chiudono e i giovani abbandonano la città. Serve l’impegno di tutti, per continuare sulla strada che abbiamo tracciato finora, nel segno di una cultura cittadina da valorizzare, un porto da riprogettare, nel segno di un futuro ecosostenibile».

Quindi le ragioni della sua candidatura: «Sono un ingegnere – ha detto ancora Enrico Sparapani –, ho fatto esperienze nel campo dell’edilizia e in campo energetico, vivo ad Ancona da sempre, ho fatto parte del comitato territoriale Ctp2 del rione Adriatico, metto a disposizione di tutti e della città la mia esperienza e il mio contributo». Insieme a Sparapani erano presenti all’incontro anche il coordinatore provinciale Sergio Romagnoli, la capogruppo regionale Marta Ruggeri, il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani, l’ex senatore Mauro Coltorti e l’ex senatrice Rossella Accoto.

Ecco la lista dei candidati del Movimento Cinque Stelle per le prossime elezioni comunali: Donatella Baglioni, Bruno Bartoloni, Damiano Bastianelli, Bruno Bertini, Marco Boarini, Roberto Bracciatelli, Ugo Castellotti, Maria Rosaria De Crescenzo, Leonardo De Marco, Patrizia Falcioni, Franca Finaurini, Maria Cristina Fiorito, Mirco Giacchè, Federico Giampieri, Jacopo Massaccesi, Antonio Mignone, Graziella Molinari, Ahmed Nahil Nazmul, Giancarlo Palestini, Angelica Palumbo, Maurizio Pierani, Francesco Prosperi, Cristina Rosati, Lorella Schiavoni, Matteo Sini, Nilo Speranzini, Andrea Stella, Roberto Varano e Daniela Volponi.