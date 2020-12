ANCONA – Gulliver – Sinistra Universitaria è la prima lista dell’Università Politecnica delle Marche. Alle elezioni universitarie che si svolgono ogni due anni, avvenute l’1, 2 e 3 dicembre, il movimento studentesco ha incassato il 73,3% delle preferenze (con 3845 voti) con una crescita dei voti assoluti che gli consente di raggiungere il massimo storico, staccando in maniera netta le altre due liste candidate (Azione Universitaria e Student Office – Obiettivo Studenti), che non raggiungono il 15%.

«Questa vittoria ci permette di dire che gli studenti sono consapevoli dell’importanza della rappresentanza studentesca e dell’impegno che la nostra Lista di rappresentanza impiega nei confronti degli studenti, senza distinzione alcuna – commenta Marco Centanni, presidente dell’associazione studentesca -. La forza del Gulliver – Udu Ancona si basa sulla conoscenza e sulla preparazione in merito alle tematiche care agli studenti, come il diritto allo studio e i meccanismi di funzionamento dell’Università, che determinano una forte credibilità dei nostri rappresentanti degli studenti».

Una tornata elettorale, quella 2020, che si è svolta a distanza a causa della pandemia di covid-19, ma proprio il voto telematico «ha permesso di avere un aumento dell’affluenza, che ha registrato un picco del 34,5%, con un totale di 5823 studenti votanti».

In tutte le Facoltà dell’Ateneo la Lista Gulliver ha superato ampiamente la maggioranza assoluta, raggiungendo il 100% di preferenze nel Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e superando o sfiorando l’80% nel Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e nella Facoltà di Ingegneria.

Un risultato che secondo Centanni mostra come nonostante il cambiamento di colore politico della Regione, passata di mano ad un governo di centrodestra, dopo oltre 25 anni di amministrazioni di sinistra, e «le ingerenze di partiti politici all’interno della campagna elettorale a favore di altre liste, gli studenti hanno riconosciuto il lavoro costante che da 33 anni il Gulliver svolge all’interno dell’ateneo».

Tra i risultati salenti messi a segno dai rappresentanti della lista studentesca ci sono l’introduzione della possibilità di rifiutare l’esito di un esame, il contributo affitto per gli studenti fuori sede in difficoltà durante l’emergenza covid un tema sul quale il movimento ha dato grande battaglia, e il contributo per l’acquisto di dispositivi informatici per la didattica in presenza e a distanza.

«Non abbiamo bisogno dell’appoggio di partiti politici per far breccia all’interno dell’ambiente universitario: gli studenti premiamo la presenza e la credibilità della Lista che li rappresenta ogni giorno, che si spende per migliorare la condizione degli studenti e difende il diritto allo studio» spiega Centanni. Il coordinatore del movimento annuncia che tra i progetti su cui il gruppo intende dare battaglia ci sono “Ancona Città Universitaria”, il miglioramento della didattica e delle strutture universitarie.

Il progetto “Ancona Città Universitaria” prevede tra le iniziative che il movimento studentesco vuole realizzare, il miglioramento del servizio trasporti «che risulta ancora carente», spiega Centanni, l’istituzione di una biblioteca comunale che possa ospitare gli studenti anche nel fine settimana e maggiori spazi di integrazione tra la componente studentesca e la cittadinanza.