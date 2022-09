Gli ultimi sondaggi pubblicabili prima del silenzio elettorale, realizzati da Quorum/Youtrend, Demos, Ipsos e Termometro politico, attesterebbero Fdi come primo partito e il Terzo Polo in crescita

ANCONA – Fratelli di Italia e Terzo polo in crescita. Giù Pd e Lega, mentre il M5s raggiungerebbe il terzo posto dove si piazza anche il partito di Salvini, mentre il Pd sarebbe secondo e FdI primo. È la tendenza che emerge dagli ultimi sondaggi prima del voto del 25 settembre, realizzati da Quorum/Youtrend, Demos, Ipsos e Termometro politico, Gli ultimi che possono essere pubblicati prima del silenzio elettorale.

La fotografia scattata dal sondaggio di Demos condotto per Repubblica, FdI si piazzerebbe al 24,6%, il Pd al 22,4%, il M5s al 13,8% e la Lega al 12%:. Per Quorum/Youtrend per Skytg24, il partito di Meloni raggiungerebbe ill 25,3%; Pd il 21,2%; Lega il 12,9% e il M5s al 13,8%, mentre stando ad Ipsos per il Corriere della Sera, FdI, M5s e Terzo Polo sarebbero in crescita, mentre Pd e Lega vedrebbero una flessione. Infine, le quotazioni del Termometro politico, darebbero FdI in aumento e a tre i punti di vantaggio sul Pd, mentre M5s raggiungerebbe la Lega al terzo posto.

Elena Leonardi, coordinatrice Fratelli d’Italia

«Accogliamo positivamente l’esito dei sondaggi che ci vedono in crescita – commenta la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia e candidata, Elena Leonardi – anche se per noi la concretezza si misura dopo la chiusura delle urne, con lo spoglio delle schede elettorali. Riteniamo fondamentale, specie in una fase storica come quella attuale, che gli italiani vadano al voto ed esercitino un loro diritto».

Nelle Marche governate da un presidente, Francesco Acquaroli, espressione di Fratelli d’Italia, pensa che l’esito del voto rispecchierà il trend nazionale, in base a quanto delineato dai sondaggi? «L’auspicio è quello di essere un modello di riferimento nazionale, come sottolineato più volte da Giorgia Meloni, contiamo, anche in questa tornata elettorale, di conseguire un buon risultato e di dare un contributo importante al raggiungimento dell’obiettivo nazionale».

Tommaso Fagioli

Soddisfazione dal Terzo polo, con Tommaso Fagioli, segretario regionale di Azione e capolista alla Camera, che dichiara: «Siamo soddisfatti, il Terzo polo sta crescendo e conferma di essere la vera novità di questa tornata elettorale».

Secondo Fagioli, la coalizione del Terzo polo, costituita da Azione ed Italia Viva, nelle Marche può «sicuramente raggiungere un risultato ancora migliore di quello nazionale».

Secondo l’esponente politico «gli italiani e i marchigiani hanno bisogno di una alternativa alla destra e alla sinistra e di risposte alle tante emergenze in ballo: dalla crisi energetica a quella economica, problematiche che preoccupano famiglie e imprese»..