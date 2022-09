Elezioni, Losacco (Pd): nelle Marche «tenuta»

ANCONA – Nelle Marche «registriamo una tenuta». Lo ha detto il commissario regionale del Pd Alberto Losacco, commentando il risultato uscito dalle urne che ha decretato la vittoria di Fratelli d’Italia sia a livello nazionale che regionale.

«Sicuramente dobbiamo rivedere il nostro meccanismo elettorale e dobbiamo anche stabilire e decidere come rigenerare il nostro partito» spiega ai giornalisti il dem risultato eletto, evidenziando che si tratta di un «passaggio fondamentale» che partirà «dalla consapevolezza e anche dagli errori che abbiamo compiuto».

Secondo Losacco «il gruppo dirigente farà autocritica, a cominciare dal sottoscritto. Certo – aggiunge – abbiamo lavorato per un anno per mettere in piedi il campo largo, e questo campo largo nell’ultimo mese prima delle elezioni si è sciolto come neve al sole, e quindi sicuramente c’è una responsabilità anche da parte degli altri componenti di questo campo largo, in modo particolare Calenda con Azione e il Movimento 5 Stelle con Conte».

«A livello locale – osserva – abbiamo seguito l’indirizzo della campagna nazionale, siamo stati presenti sul territorio, c’è stata poi la vicenda drammatica dell’alluvione, che ovviamente ha condizionato tutta la campagna elettorale, problemi e errori specifici nella regione Marche non ce ne sono stati, c’è un errore complessivo, e sicuramente l’elettore lo ha sanzionato come tale, da parte del Partito Democratico».

«Il risultato va colto – spiega il dem – e dobbiamo ripartire da lì. Siamo la prima forza di opposizione, anche nelle Marche, un fatto importante. Inizieremo la nostra battaglia», mentre sulla tempistica del congresso regionale, «è alle porte, si farà appena si chiude il tesseramento. C’è anche il congresso nazionale che è calendarizzato per marzo, dobbiamo decidere se unirlo a quello nazionale oppure se procedere autonomamente».

Il consigliere regionale e candidato nel collegio uninominale di Ancona per la Camera, Antonio Mastrovincenzo in un post su Facebook dice «purtroppo il risultato molto negativo del centrosinistra e del Pd a livello nazionale ha coinvolto anche il collegio di Ancona e quindi la destra ha vinto anche qui». «Ho affrontato la campagna elettorale con impegno e determinazione, ce l’ho messa tutta ma con questi numeri e con questa legge elettorale è stato impossibile fare di più – dice -. Voglio ringraziare di cuore chi ha collaborato costantemente con passione in questo periodo così intenso e coloro che mi hanno sostenuto attivamente, votando me e la coalizione di centrosinistra. Il mio impegno continua in Consiglio Regionale. A presto».