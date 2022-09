Elezioni, Fratelli d’Italia trionfa nella regione. Leonardi: «Modello Marche ha portato risultati»

Soddisfatti in casa FdI per l'esito delle Politiche che attestano il partito di Giorgia Meloni primo in Italia e anche nelle Marche, dove supera il trend nazionale

ANCONA -«Un risultato sicuramente positivo per la nostra coalizione, per il nostro partito che si afferma primo in Italia, ma anche nelle Marche» anche «sopra il livello nazionale a livello percentuale, segno che quel sistema, quel modello Marche che abbiamo decantato in questi due anni di lavoro in Regione ha portato dei risultati insieme al trend nazionale». Questo il commento della coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, sull’esito delle politiche che ha visto il partito vittorioso sia a livello nazionale che nelle Marche.

Il capogruppo Carlo Ciccioli sentito sull’ipotesi di ottenere un assessorato ha dichiarato: «Dovrebbe essere nell’ordine delle cose, ma la politica spesso è imprevedibile e quindi l’ordine delle cose talvolta muta, però certamente un ruolo centrale c’è». Secondo Ciccioli, nonostante la perdita di consensi di Lega e Fratelli d’Italia, «c’è una redistribuzione all’interno» dei consensi, ma« Fratelli d’Italia si fa carico anche degli altri» anche perché diversamente «sarebbe una mancanza di visione politica».

Carlo Ciccioli

Al netto di tutto per il capogruppo di Fratelli d’Italia il centrodestra ha ottenuto un «ottimo risultato, molto superiore al passato» e la coalizione esce dalla tornata elettorale «molto solida». «La giunta regionale ne esce molto rafforzata» e anche il governatore Acquaroli è «soddisfatto del risultato complessivo». Insomma nonostante il rimpasto, secondo Ciccioli non dovrebbero esserci scossoni, anche perché «il presidente di Regione (Acquaroli, ndr) è il presidente di tutti» ha detto, sottolineando che la coalizione è in buona salute.

Il consigliere regionale Marco Ausili parla di «un risultato straordinario, che ci lega a un forte senso di responsabilità, di rispetto e di impegno per onorare la parola data». «I dati che riguardano la nostra città dimostrano chiaramente che anche ad Ancona si può cambiare – dice -. È per questo che continueremo a lavorare, anche con maggiore forza, a un progetto aperto e inclusivo, nell’interesse della città che va risollevata e riportata veramente al suo ruolo di capoluogo di regione, coinvolgendo tutti quei gruppi che desiderano portare ad Ancona una sana alternanza politica, nonché tutte quelle persone che nel tempo hanno sempre dimostrato serietà morale e capacità politiche. Perciò – conclude – piedi per terra e in alto i cuori».